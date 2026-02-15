La “cláusula Galperín”, la renovada tensión PRO-LLA y las fricciones de las damas de hierro

El jueves a la 1.55 am el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de la media sanción a la reforma laboral en el Senado, posteó una foto en Twitter (X) junto a Karina Milei, Diego Santilli, “Lule” Menem y Patricia Bullrich sonrientes. “Gran trabajo, gran equipo. Fin”. Siete horas más tarde la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza eligió postear un video con la música de Madonna (el simbólico tema Vogue) centrado en ella donde se la ve como la única artífice del acuerdo para la aprobación del proyecto.

El contraste generó ruido en la Casa Rosada: la imagen que buscaban dar en Balcarce 50 era de un “equipo” que logró los consensos, sin dejar de darle protagonismo a la exministra de Seguridad, quien efectivamente se cargó en sus hombros el proyecto.

Rápida de reflejos, Bullrich, cuatro horas después del video –que ya se había viralizado–, posteó una foto con la bancada libertaria bajo el título “Equipazo de senadores”.

El video fue realizado por un flamante equipo audiovisual recomendado por un reconocido consultor que trabaja con ella hace más de diez años.

Con todo, también en esas horas desde la Rosada salían datos de las gestiones de Santilli: visitas a más de 10 provincias, 30 reuniones con gobernadores, y una cosecha de 21 senadores producto de esos vínculos.

Bullrich salió a dar detalles del proyecto que tuvo varias modificaciones en las horas del tratamiento. Uno de los artículos será motivo de una ardua discusión entre el PRO y LLA en Diputados: el que prohíbe cobrar salarios y jubilaciones con billeteras virtuales. En el Senado, cuando se planteó el tema, el oficialismo aseguró que habría una resolución del Banco Central al respecto pero decidió no incluirlo de manera taxativa en la ley. La negativa a cambiarla fue una gesta de las asociaciones de bancos.

El PRO salió al contraataque: dejó a viva voz su oposición y Cristian Ritondo, jefe del bloque, adelantó que van a intentar modificarlo esta semana. En la Cámara baja ya bromean con la “cláusula Galperín”, en referencia al dueño de Mercado Libre. “Vamos a insistir en el debate en particular pero sabemos que podemos perder”, le dice a PERFIL una fuente amarilla calificada.

Pero ese no será el único intento de cambio: el ahora famoso artículo 208 sobre accidentes y enfermedades. “Se sumaron algunas cosas raras de último momento, como lo de descontar sueldo a alguien que se enfermó”, agrega la misma fuente, quien indica a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Estado, como el ideólogo. De hecho, tras la media sanción, fue el mismo Sturzenegger quien salió a explicar cómo funcionaría ese cambio en la ley laboral.

Con todo, en la previa a la media sanción, la vicepresidenta Victoria Villaruel hizo despertar la bronca en Casa Rosada. Fue cuando llegó el acuerdo entre Nación y Ciudad para el traspaso de la Justicia laboral a órbita porteña –que estaba contemplado en el artículo 91 de la reforma. Villaruel ensayó una reunión para que los senadores escuchen los cuestionamientos que tenían los magistrados sobre esa norma y alcanzó a plantear que, quizá, era mejor tratar ese acuerdo en un proyecto aparte. Eso fue suficiente: en el ministerio de Justicia y en Balcarce 50 repartieron bronca con la vice.

El tema se resolvió sin escalar y el acuerdo se sumó a la ley sin inconvenientes. Pero mostró otra vez más la sensibilidad que hay en el oficialismo cada vez que Villaruel plantea algún tema. Abogada de profesión, en su entorno explican que intentó que no naufragara toda la ley y que, en todo caso, hay posturas en la misma Justicia laboral en contra de pasar a la Ciudad.

Acaso una prueba de ello fue cuando, en plena sesión por la noche, la vicepresidenta saludó al palco tras la llegada de Karina Milei con Adorni, Santilli y Lule Menem. El jefe de gabinete sonrió pero la secretaria General de la Presidencia se mantuvo con cara adusta.