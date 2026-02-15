Era del deshielo: Milei quiere sumar gobernadores en su próximo viaje a Nueva York

El Gobierno de Javier Milei organizó el “Argentina Week”. Se trata de un evento que se desarrollará entre el 9 y 11 de marzo en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de mostrar a la Argentina como un hub de inversión ante CEOs, grandes inversores, empresarios y directivos de grandes empresas. Lo que en el propio Gobierno denominan un “road show”.

Pero a su vez, se trata de una gran oportunidad para continuar consolidando los vínculos con mandatarios aliados, muchos de los que dan respaldo a las iniciativas de la Casa Rosada en votaciones claves en el Congreso.

Es por eso que hasta donde pudo saber PERFIL, la lista de gobernadores invitados y no invitados no es más que la prolongación de los mandatarios aliados de la administración libertaria. El evento está a cargo de la Cancillería que comanda Pablo Quirno, quien atraviesa uno de sus mejores momentos en su vínculo con Milei y con Karina.

“Vamos pensando que es una buena oportunidad para invertir en Argentina”, sostuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil ante PERFIL. En el pelotón de las provincias invitadas, también está Salta, Neuquén Chubut y San Juan, además de otras. En el de las no invitadas, la provincia de Buenos Aires que tiene a la cabeza a Axel Kicillof, uno de los blancos predilectos de Milei, y la Ciudad de Buenos Aires la que comanda Jorge Macri.

El evento que organiza la Cancillería en tándem con la embajada argentina ante EE.UU. a cargo de Alejandro Oxenford contará con la presencia del Presidente y también ministros como Quirno, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien quedó golpeado tras el desguace del capítulo sindical en la reforma laboral.

La provincia de Salta confirmó su presencia días atrás a través de la vocera de la Gobernación, Paula Benavides. “Salta llega como un actor protagónico en el desarrollo minero y energético”, sostuvo la portavoz quien a su vez agregó que Gustavo Saénz buscará atraer inversiones en el sector agroindustrial.

Saénz ha sido un actor clave en el Congreso. Su senadora, Flavia Royón vota con el Gobierno y recientemente sumó diputados, lo que le otorga un mayor poder de fuego.

Otra los mandatarios que asistirá a Manhattan en marzo es Carlos Sadir, el radical que comanda la provincia de Jujuy, que contiene yacimientos de litio.

Ignacio Torres, mandatario de Chubut también ha confirmado se presencia en el “road show” argentino.

Lo mismo sucede con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. Si bien Orrego mantiene un bajo perfil, es uno de los gobernadores más interesados en potenciar la industria minera en Argentina sobre todo pensando en el cobre.

Otro de los aliados claves de la Casa Rosada, Alfredo Cornejo, estará en Manhattan. El mendocino es un actor clave como aliado de la Casa Rosada y pretende el desarrollo también de la explotación de cobre en su provincia.

También Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén estará en EE.UU. utilizando la vidriera para su provincia, que tiene en “Vaca Muerta” el eje central en materia de energía. Figueroa visitó a Eduardo “Lule” Menem en su despacho de la Casa Rosada, el pasado miércoles, en momentos en los que se trataba la reforma laboral en el Senado.

Alguien que fue invitado pero que no formará parte es Rogelio Frigerio. El mandatario de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, tuvo su propio “road show” recientemente en EE.UU. Es por ello que no tiene pensado ser de la partida.

Córdoba en tanto contará con presencia en el evento. Martín Llaryora se trasladará hasta la ciudad de Nueva York, o al menos “habrá una delegación de la provincia” para representar a un provincia que pretende potenciar a su agroindustria.

En tanto en la provincia de Buenos Aires se mostraron irónicos ante la iniciativa. “Gastando plata en eso en vez de hacerse cargo de las deudas que generan”, deslizaron. En efecto, según cálculos que hacen en La Plata, Nación debería $14,7 billones. Una cifra para nada despreciable.

A su vez, la Ciudad tampoco fue invitada según pudo saber este medio. Los avances en materia de traspaso de la justicia laboral y los diálogos que mantienen por materia de coparticipación, enfriaron el vínculo las tensiones entre Casa Rosada y Uspallata, pero por el momento el alcalde no recibió invitación.

Cierto es que ninguna de las dos jurisdicciones tienen potencial minero o energético, dos temas sobre los que se centrará el “Argentina Week”.

Otro que no será de la partida será Claudio Vidal, el mandatario de Santa Cruz quien por esa fecha tiene agenda en otro país.

También podrían sumarse los mandatarios de Santa Fe, La Pampa, Corrientes, Tierra del Fuego, pero sus posibles invitaciones siguen bajo reserva.