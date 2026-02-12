Este jueves a la madrugada, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el presidente Javier Milei, una de las principales iniciativas del Gobierno en el Congreso. Con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, la Cámara alta aprobó la "Ley de Modernización Laboral" y envió el texto a la Cámara de Diputados, donde se definirá si el texto queda sancionado definitivamente o debe regresar a la instancia previa para su revisión final.

Una vez finalizada la sesión en el Congreso, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter). En el mismo indicó que el Gobierno“celebra la media sanción otorgada hoy por el Senado de la Nación al proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”.

Comunicado de la Oficina del Presidente tras la media sanción de la reforma laboral

En el comunicado, la Oficina del Presidente afirmó además que “esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”.

El texto agregó que, “tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”.

En esa línea, sostuvo que “la Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin”.

Por otra parte, el comunicado señaló que “el Presidente Javier G. Milei agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”.

Asimismo, indicó que “el Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados comprenda también el mandato popular y realice un tratamiento rápido de esta medida”.

Finalmente, concluyó: “Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Diego Santilli y Lule Menem festejan la media snción de la reforma laboral

El Gobierno logró la aprobación en el Senado del proyecto de Reforma Laboral este jueves a la madrugada, luego de negociar cambios con gobernadores aliados y con la Confederación General del Trabajo (CGT), que resistió varios puntos del articulado.

Con la media sanción ya obtenida en la Cámara alta, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a tratarla antes del 27 de febrero. Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral figura entre las leyes centrales de la agenda legislativa del Ejecutivo, junto con la Ley Bases sancionada en 2024.

El presidente Javier Milie calificó el hecho como “Histórico”, mientras que Patricia Bullrich, definió el proyecto como la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Entre las modificaciones incorporadas durante las negociaciones, se incluyó la eliminación del artículo que establecía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, medida que tenía un impacto estimado en más de 2 billones de pesos para las provincias.

En paralelo, el oficialismo aceptó cambios vinculados a los reclamos de la CGT. Se mantendrá durante dos años el denominado aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y no se modificarán las cargas destinadas a las obras sociales, que continuarán en el 6%.

También se conservará el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%. Además, se aceptó el pedido de las entidades bancarias para que sigan siendo las únicas responsables del pago de salarios, por lo que no se habilitará a las billeteras virtuales para abonar sueldos, como contemplaba la versión original del proyecto.

