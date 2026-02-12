Tras más de 12 horas de debate, este jueves 12 de febrero casi a la 1:30 de la madrugada, se aprobó la reforma laboral en el Senado. La legisladora Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) destacó las ventajas del proyecto y aprovechó para lanzar una chicana contra la expresidenta Cristina Kirchner al responderle al senador José Mayans.

"Hoy estamos iniciando un camino profundo, de cambios, que durante muchas décadas se discutió. Generar un sistema que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad", sostuvo la legisladora sobre el proyecto que fue aprobado en general con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones.

Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la reforma laboral y cuáles en contra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bullrich manifestó que "no se puede hablar como si todo hubiera comenzado hoy" y añadió: "La mayor cantidad de años de gobierno los ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos hoy se encuentran, en la informalidad total y absoluta".

"No todo es un estado feudal, hay empresas, hay competitividad. Pero para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que acotarlo, hay que tener seguridad jurídica, hay que generar el fin de los estados feudales donde todo está controlado por señores feudales, con gente presa de esos estados", amplió.

Durante su intervención final, cuestionó: "Queremos empleo privado para la libertad de los argentinos. Acá se ha construido el estado a favor de la lógica de la política y se destruyó la capacidad de los argentinos. Venimos a cambiar un paradigma. ¿Cuántos años gobernaron los señores que ahora hablan?".

"Hoy, de cada dos empleos que se contratan, uno es informal. Este sistema fracasó... Durante años millones de argentinos estuvieron totalmente encadenados a esos sistemas, y hoy están perdiendo el miedo. Los trabajadores sin opciones son un país sin futuro. Fracasó ese modelo. ¡Háganse cargo!", aseveró.

La senadora jefa del bloque de LLA luego remarcó: "Hoy estamos encaminando la Argentina a salir del fracaso y generar una Argentina que no viva en medio de la extorsión, un país en el que pocos pueden acceder a un trabajo formal".

"Queremos decirlo con total y absoluta claridad. No queremos a la Argentina donde el trabajo es rehén de un sistema de corrupción y de privilegios, queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de estados que le pone la pata encima a cada uno que quiere generar un trabajo", insistió.

Entre risas, abrazos y tuits, el Gobierno celebró la media sanción de la Reforma Laboral

Patricia Bullrich: "Cuando el único que da trabajo es el Estado tenemos la situación en la que vivimos"

"¿Quién da trabajo? A ver, los defensores del trabajo, ¿quién da trabajo? Claro, da trabajo el Estado. Cuando el único que da trabajo es el Estado tenemos la situación en la que vivimos. El Estado no tiene que dar trabajo, tienen que dar trabajo los privados...por eso queremos salir del sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente", reprochó.

La exministra de Seguridad destacó la baja de impuestos implementada en el país y añadió: "Argentina se está integrando. Esta ley genera la posibilidad de tener equilibrio, para que no se destruyan empresas, para que las que arrancan no tengan que cerrar al año, para que se eliminen las sanciones desproporcionados por juicios inventados, personas que pasan por la puerta y dicen que trabajaron en esa empresa y hacen hundir empresas sin importarle nada".

"Esta ley no viene a solucionar el problema del empleo, pero viene a romper ese círculo vicioso. Viene a generar que el empleo genuino, que las relaciones laborales estén basadas en la buena fe y no en el litigio armado", remarcó.

"Dejamos la indemnización. Un salario por mes. No le pusimos tope. ¿Saben lo que hicimos? Sacarle la crema para terminar en juicios impagables y hundir esas empresas...Vamos hoy a un régimen distinto: cada empresa, cada territorio va a poder hacer su convenio colectivo de trabajo, va a ser horizontal, va a haber mucha más libertad", resaltó.

Para cerrar, en referencia a la indemnización, los convenios colectivos y el sistema de blanqueo de empleados, concluyó: "Va a haber mucha más libertad. Es absolutamente fundamental porque la personería la tiene un gremio de por vida. ¿Saben por qué? Porque no compiten con nadie... Además, estamos generando un sistema de blanqueo para que los trabajadores que hoy están fuera del sistema se puedan blanquear. Hay empleo en negro, pero no queremos que estén más en negro".

Patricia Bullrich le respondió a José Mayans con una chicana a Cristina Kirchner

La legisladora de LLA también aprovechó su intervención durante el debate por la reforma laboral para responderle al senador José Mayans, quien criticó duramente el proyecto, reclamando que hubo "un avasallamiento y violación al reglamento del cuerpo" y que el Gobierno realizó un "tratamiento exprés", al mismo tiempo que comparó la ideología del oficialismo con la frase "el trabajo es libertad", presente en numerosos campos de exterminio nazis.

"A pesar de las palabras del legislador Mayans que insultó, agravió...a pesar de los insultos que planteó sobre nuestro presidente, sobre nuestro Gobierno, quiero simplemente informarle, al cuerpo, para que no se sienta agraviado, que la única persona que está presa en Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que no hable más de Milei y que hable de una expresidenta que está presa por corrupción", lanzó la senadora.

AS/LT