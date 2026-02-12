En medio del debate en el Senado por la reforma laboral, Florencia López, legisladora por La Rioja de Unión por la Patria, habló en “QR!”, el programa de Pablo Caruso que se emite por Canal E, y afirmó que “hay peronistas resentidos que van a apoyar la reforma”.

“La Libertad Avanza ni siquiera entra en debate, simplemente hizo su planteo como miembro informante, pero nada más. Ellos lo único que quieren es sacar la ley. No quieren debatir. No quieren explicar. No contestan ningunas de las cuestiones que les hacemos desde el peronismo. Luego están los votos del radicalismo que dicen que no está bien la ley, ahora no les importa si están cambiando para algo que es muchísimo peor, y luego los dialoguistas, que son estos peronistas resentidos o confundidos que también van a acompañar la reforma”, comenzó diciendo la senadora.

Reforma laboral: qué cambia con las indemnizaciones de los trabajadores con la nueva ley

Y luego agregó: “Lo que ellos dicen es que hoy no hay trabajo, que está muy mal, que todo es por culpa de los trabajadores, que las empresas no funcionan por culpa de los trabajadores, cuando la verdad es totalmente diferente. El problema de las pymes no es que tienen que pagar un preaviso o un juicio laboral o las vacaciones del trabajador, el problema de las pymes ​es que hay una recesión brutal, que no venden; las empresas no producen; las fábricas no fabrican porque tienen una apertura indiscriminada de las importaciones que afecta la competencia; los tarifazos”, enumeró.

López explicó: “Por ejemplo, en mi provincia las boletas de energía eléctrica destruyen el entramado productivo. Entonces no es el tema laboral, pero ellos quieren decir que por culpa de un juicio laboral hoy las empresas están como están, y, por otro lado, lo que ellos plantean es algo falso, que esta modernización laboral —que no es una modernización— va a generar cientos de puestos de trabajo. Lo que les decimos es que esto es más viejo que la escarapela".

"Nosotros les queremos preguntar: tuvieron el decreto 70, el DNU, ¿adónde está el resultado, la fuente de trabajo que iba a crear con el DNU? Tuvieron la ley que también tiene normas similares, en materia laboral. Y hoy vienen a buscar una nueva herramienta sin presentar ningún resultado”, recriminó.

Reforma Laboral: cuáles son los cambios que acordó Bullrich con la oposición

En ese punto, la legisladora lanzó una fuerte denuncia: “Algunos senadores que son de provincias que gobiernan o tienen extracción Justicialista acompañarían [el proyecto]. Hay casos raros, como el de Santa Cruz, por ejemplo, que tiene un origen sindical o de los gremios también. Es raro cómo se vota. Si vos decís que sos peronista no podés votar nunca en contra de los trabajadores, no hay forma, ni siquiera podés dudar que vas a votar en contra del derecho de un trabajador. Acá pareciera que todo vale”.