Carlos Heller visitó QR! y cuestionó al Gobierno por su manera de tratar la reforma laboral en el Senado: "Nos toman de giles"

El exdiputado Carlos Heller visitó “QR!”, el programa de Pablo Carusso en Canal E, y dio sus impresiones sobre el debate en el Senado por la reforma laboral. El referente del peronismo remarcó: "En el recinto están planteados los dos modelos. Pero a mí me enerva un poco esta cosa de tomarnos el pelo con estas descripciones, con la posibilidad de fraccionar las horas para que la gente pueda ir a la fiesta del colegio. Nos toman de giles fuerte, muy fuerte. Lo hacen porque confían en la eficacia o porque, hasta ahora, les ha venido dando resultado”.

Y luego remarcó que hubo “intervenciones muy sólidas, como la de Recalde, muy preciso, marcando punto por punto, pero después era clarísimo ver las dos posiciones. Una diciendo: 'Esta es una ley que quita derecho, por donde la mires recorta derechos'. Yo insisto en esto: las leyes sirven para proteger a los débiles. Los poderosos no quieren leyes. El mercado no querría ni leyes laborales, no querría nada".

En ese punto, denunció: "Este Gobierno cree que el parlamento es una molestia. Insisto: acordate de este diputado bautizado 'Tronco' que dice: 'Yo no tengo que entender nada, esto lo mandó el Ejecutivo, voto a favor'. Es muy de fondo lo que está pasando. Empieza con el Presidente de espalda al Congreso y sigue con las denostaciones y descalificaciones vía resolver las cosas mediante decretos de necesidad de urgencia”.

"Tronco" Figliuolo, legislador de La Libertad Avanza

Sobre los disturbios alrededor del Congreso mientras se debatía la reforma laboral, donde fueron filmadas cuatro personas armando bombas molotov, Heller reconoció: “La calle no tengo una idea real de lo que fue porque la presentación mediática estuvo totalmente dominada por los incidentes.... parecía muy armado. Cuando lo estaba viendo parecía muy trucho: con las maderitas para protegerse de los chorros (del camión hidrante). Me dio la impresión de una escena de los services" (servicios de inteligencia).

Reforma laboral: los 5 cambios de mayor impacto sobre los trabajadores

En referencia a la postura del sindicalismos sobre la reforma laboral, el dirigente remarcó que “los gremios tienen que defender los intereses de los que representan, porque si solo defienden su propia existencia es un círculo vicioso... de cualquier manera, gremios son todos. A veces nos quedamos con los gremios los que adoptan las posturas más conservadoras, pero si vos mirás: Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Camioneros... hubo importantísimas figuras sindicales que estuvieron a la altura de las circunstancias”.

Heller reconoció: “Hay peronistas que defienden las mismas cosas que defiendo yo y hay peronistas que están en la vereda de enfrente, como con la reforma laboral”.

Reforma laboral: qué cambia en las horas extra y cómo es el "banco de horas"

A continuación, el exdiputado señaló que la ley tiene que “compensar”: “Cuando nosotros aprobamos el aporte solidario lo pagaron 10.000 personas, y juntamos una cantidad de guita importante con las que se hicieron un montón de cosas. Ese es el camino. El fondo de la cuestión es discutir el modelo y no las discusiones chiquitas a las que nos quieren llevar. Acá hay que luchar contra la evasión. Yo soy hincha del superávit fiscal, el tema es por donde lo resolvemos".

Y finalizó: "Ellos, en la batalla cultural, te instalan toda esta idea de lo individual por sobre lo colectivo, de la meritocracia como valor. El presidente, en la campaña, decía 'la mejor salud es la paga, la mejor educación es la paga'. Porque para el que puede pagar siempre hay una solución. La desigualdad nunca fue tan grande como ahora".