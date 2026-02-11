Reforma Laboral: Cuáles son los puntos que el gobierno negocia a contrarreloj con la oposición

El grupo de los 44 senadores con los que Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, ostentó un acuerdo total para aprobar una Reforma Laboral este miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta no pareciera estar de manera unánime dispuesta a votar todos los capítulos del proyecto a favor del oficialismo. Por estas horas previas a la votación que se estima para la medianoche, hay senadores de bloques provinciales o del radicalismo que reconocieron a PERFIL que si bien apoyan en general, hay artículos que no quieren votar.

De hecho, el ministro de Interior Diego Santilli vino al Congreso esta tarde para negociar con algunos senadores a contrarreloj, mientras que Bullrich analiza dar marcha atrás la votación por títulos y hacerla por capítulos. Esta diferencia técnica implica que mientras un título puede contener varios capítulos y agilizar una votación en la que confiaban que saliera sin sobresaltos, ahora, para no poner en riesgo tantos artículos contenidos dentro de un capítulo, podrían votarse por separado algunos de los 26 capítulos que contiene el proyecto. El antecedente cercano en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo votó por capítulos y no por artículos el Presupuesto 2026, derivó en una mancha que la ex ministra no quiere repetir.

Cuota solidaria,¿con o sin topes?

Algunos de los bloques provinciales como los de Neuquén y Santa Cruz, que representan un total de tres senadores, no están del todo de acuerdo con la limitación de los convenios colectivos de trabajo, donde las cuotas sindicales quedaban con un tope del 2% por dos años y luego pasaban a ser voluntarias. Una posibilidad es sacarles ambos topes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto se da en un contexto en el que Convicción Federal, el bloque de 5 senadores del peronismo que se había diferenciado del sector kirchnerista dentro del bloque y podría llegar a apoyar la ley, ya descartó el apoyo a la ley. El poroteo queda muy justo y si hay empate en 36, será Victoria Villarruel quien desempate.

Reforma laboral: el oficialismo logró abrir la sesión sin el PJ y sumó el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad

Indemnizaciones a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Otro de los puntos más polémicos es el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que toma un porcentaje de los aportes de los trabajadores a la Anses para financiar las indemnizaciones ante despidos sin causa. Si bien hubo una diferencia entre las Pymes y las grandes empresas, no alcanzó para convencer a todos los radicales.

Maximiliano Abad, uno de ellos, dijo en su discurso que “los sindicatos y todas las instituciones de la democracia deben recuperar la representación de una sociedad que está muy por delante de la dirigencia política, ahí también hay un desafío. O trabajamos para una democracia con capacidad de adaptación, donde podeamos combinar el pragmatismo con los principios republicanos, o nos resignamos a vivir en una Argentina mediocre. Yo quiero vivir en esa Argentina liberal que se adapte a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Por eso, voy a acompañar esta ley de modernización laboral en términos generales y voy a votar algunos títulos en forma negativa”,.

Traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad

Bullrich aseguró que tenía los votos para realizar el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que estaba en otro expediente y que Villarruel ya le había manifestado que no estaba a favor de incluir en el temario. La jefa del bloque libertario lo consultó con Eduardo Menem, asesor en temas parlamentarios del gobierno, y aseguró que no hay impedimentos para incluir directamente en el mismo proyecto esta iniciativa.

Sin embargo, algunos de los 44 todavía no confirmaron su apoyo. Incluso, desde el PRO todavía continúan algunas negociaciones impulsadas por Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño.

Reforma Laboral, en vivo: el oficialismo asegura que la oposición "no leyó o no entendió la ley"

Estatuto del periodista

Desde el radicalismo también mencionaron su oposición a la eliminación del estatuto del periodista, que tendría 180 días de vigencia y contiene un régimen especial en las indemnizaciones.

Desfinanciamiento del INCAA

Por último, varios actores con llegada al Ejecutivo insistieron con modificar el desfinanciamiento del INCAA. El gobierno había accedido a postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que financia la actividad cinematográfica, pero exigen quitar directamente ese ajuste.

JD / EM