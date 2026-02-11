Reforma laboral: el Gobierno aguarda triunfo con un Milei enfurecido contra los manifestantes

El presidente Javier Milei sigue de cerca los acontecimientos y el debate por la reforma laboral que transcurre en el Senado, desde la Quinta de Olivos, y arremetió con dureza a través de sus redes sociales contra los manifestantes que generaron disturbios en la Plaza de los Dos Congresos. “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin.”, sostuvo el Presidente al compartir el posteo de una cuenta libertaria con imágenes de los incidentes.

Más allá de las críticas a los manifestantes, en el Gobierno nacional se mantienen confiados en poder otorgarle media sanción a la reforma laboral, que se negocia en el Senado desde diciembre y que esperan alcance más de 40 votos afirmativos. El texto llegó al recinto con un amplio consenso político luego de los anuncios que realizó la senadora Patricia Bullrich ayer, en una conferencia de prensa junto a legisladores oficialistas y aliados. Sin embargo, no se descarta que haya modificaciones de último momento, especialmente porque la iniciativa se votará en general cerca de la medianoche y tendrá tratamiento en particular durante la madrugada.

El presidente Milei encomendó a parte de su dispositivo político que se traslade al Congreso de la Nación para evitar errores y terminar de cerrar la aprobación. Por ese motivo, desde temprano el ministro del Interior, Diego Santilli, se instaló en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hasta donde acudieron varios senadores, entre ellos Ezequiel Atauche. También estaban Eduardo "Lule" Menem, e Ignacio Devitt.

En el oficialismo reconocen que festejarán la aprobación del proyecto como si se tratara de “un Mundial”, ya que el texto original de la reforma laboral sufrió numerosas modificaciones y concesiones para lograr el consenso necesario para su tratamiento. Llamó la atención, casi a último momento, la inclusión de un capítulo para trasladar el fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una maniobra que motivó una advertencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien alertó que esa cláusula podría ser judicializada.

En el propio Gobierno admiten que “seguramente” ese capítulo será impugnado en la Justicia, pero aun así decidieron avanzar. Desde el oficialismo defendieron la medida al señalar que “hay que cumplir con el fallo de la Corte Suprema”.

Durante la tarde-noche estaba previsto el arribo al Congreso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para supervisar la votación y los últimos detalles de la negociación política.

De esta manera, el gobierno de Javier Milei se encamina a obtener la media sanción de la reforma laboral, que buscan exhibir como un triunfo político en medio de un verano marcado por la estabilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas, pero también por la caída del consumo, la actividad económica y el empleo.

El Presidente destinó buena parte de sus horas a compartir en redes sociales posiciones a favor de la reforma laboral, mientras que desde la Casa Rosada anticiparon que denunciarán a los manifestantes que protagonizaron los disturbios. Las quejas no solo provinieron del Presidente y sus funcionarios, sino también del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al filo de la medianoche, el Gobierno nacional espera obtener un sólido triunfo legislativo y encaminar la agenda de sesiones extraordinarias, luego de haber cedido el capítulo fiscal para los gobernadores, comprometiéndose a debatir reformas impositivas, eliminar el artículo 35 del dictamen que habilitaba a las billeteras virtuales a operar cuentas sueldo, y blindar las cajas sindicales con un tope del 2% al aporte solidario, aunque con una eventual eliminación futura del mismo.