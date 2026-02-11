La Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina apoyó a Milei: "El Congreso está debatiendo una reforma necesaria"

Mientras se discute la reforma laboral en el Senado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) publicó un extenso texto en su cuenta oficial de X, apoyando la propuesta que promueve el presidente Javier Milei. El posteo comienza diciendo: “El Congreso está debatiendo una reforma necesaria para adecuar las relaciones laborales a la situación argentina actual. Seguíamos con estructuras pensadas para los años '70, en un mundo que cambió por completo. El resultado es claro: el empleo formal estancado hace décadas y casi la mitad de los trabajadores en la informalidad”.

AmCham celebró el acuerdo de libre comercio entre Estado Unidos y Argentina

A continuación, remarcan: “La propuesta avanza en la dirección correcta: incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menor litigiosidad y más previsibilidad. Hoy emplear en Argentina implica altos costos y decisiones judiciales que desalientan nuevas contrataciones. La discusión no es un debate ideológico: es una realidad que nos imposibilita superar nuestras históricas vulnerabilidades. Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir nuevas oportunidades para las nuevas generaciones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y finalizan diciendo: “El desafío es claro: una Argentina que vuelva a desarrollarse, genere empleo formal, más inversión y oportunidades de acuerdo con las distintas realidades locales. Ese es el camino hacia una Argentina federal en desarrollo”.

AmCham

Axel Kicillof participó de la marcha contra la reforma laboral

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a la marcha en las inmediaciones del Congreso para mostrar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute en el Senado. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones. Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz. Si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.

El gobernador afirmó que “quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional”.

Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

A continuación, reivindicó a Néstor y Cristina Kirchner: “La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”.

Uno de los detenidos durante la marcha contra la reforma laboral

El gobernador denunció que “hay mucho engaño” en la discusión sobre la reforma laboral: “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”.

HM