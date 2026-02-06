AmCham celebró el acuerdo de libre comercio entre Estado Unidos y Argentina

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) emitió un comunicado apoyando el acuerdo de libre comercio entre Estado Unidos y la República Argentina.

Manuel Adorni: "El acuerdo con EEUU consolida nuestro liderazgo regional"

La Cámara aseguró que valora la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco, y afirmaron que "puede traducirse como una mejora continua en los procesos y regulaciones internas que promoverán la transformación integral del país, marcando el camino hacia un modelo más eficiente y desarrollado".

El documento destaca que "el acuerdo establece condiciones que alinea el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales, particularmente en materia de comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera".

En este sentido, AmCham destaca que el entendimiento "constituye una señal clara de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones indispensables para atraer inversiones sostenibles y promover el crecimiento productivo en todo el país".

Aumento del comercio bilateral

Desde AmCham destacan que el entendimiento abre oportunidades concretas para el aumento del comercio bilateral. Aseguran que para la Argentina, "el acuerdo implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1.675 productos, lo que podría generar exportaciones adicionales por aproximadamente US$ 1.013 millones, junto con el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF). A esto se suma la ampliación sustancial del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que permitiría alcanzar hasta US$ 800 millones adicionales en exportaciones".

Para Estados Unidos, AmCham señala que "el acuerdo contempla la eliminación de aranceles por parte de la Argentina en 221 posiciones arancelarias, la reducción al 2% en otras 20 posiciones y disposiciones adicionales que abren oportunidades para su sector agrícola, así como nuevas condiciones en materia de admisión de estándares internacionales, prevención de barreras al comercio digital, garantía de equidad en el manejo de minerales críticos, fortalecimiento de las relaciones laborarles, reformas aduaneras y protección y observancia de la propiedad intelectual".

A su vez, impulsa una profunda modernización del clima de negocios, mediante la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos internos. Medidas que, sin duda, contribuyen a disminuir costos operativos, mejorar la competitividad y facilitar la operatoria de empresas, pymes y emprendedores.

Asimismo, el énfasis en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería, minerales críticos, la inversión productiva, la creación de empleo de calidad y la transferencia de tecnologías. La incorporación de compromisos laborales y ambientales refuerza una visión de desarrollo sostenible e inclusivo.

"El acuerdo constituye un avance significativo en el proceso de inserción internacional de la Argentina, al profundizar el alineamiento geopolítico con Estados Unidos bajo los principios occidentales del comercio y las relaciones geopolíticas internacionales", señalaron desde la Cámara.

Para finalizar, desde AmCham Argentina enfatizaron en que "este acuerdo representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una Argentina más integrada, competitiva y federal".

"La construcción de reglas claras, previsibles y alineadas con estándares internacionales constituye una condición indispensable para generar confianza, atraer inversiones y potenciar la innovación productiva en todo el país", aseguraron.

FN