Julio Burdman: “Cuando Estados Unidos hace ese tipo de recomendaciones es porque el riesgo de que suceda algo es alto”

La decisión de Estados Unidos de recomendar a sus ciudadanos abandonar Irán encendió señales de alerta a nivel internacional. Para Julio Burdman, este tipo de advertencias no son meramente diplomáticas. “Por lo general cuando Estados Unidos hace ese tipo de recomendaciones es porque el riesgo de que suceda algo es alto”, afirmó.

El analista recordó que Argentina también emitió recientemente una advertencia similar. “El gobierno argentino lo hizo también hace unos días, en línea con decisiones que venía tomando el Departamento de Estado”, explicó. Sin embargo, aclaró que esto no implica necesariamente una intervención directa inmediata de Washington.

Burdman contextualizó la postura estadounidense dentro de la estrategia global de Donald Trump. “Estados Unidos considera su ámbito principal al hemisferio occidental”, sostuvo, y agregó que “no tiene vocación de meterse en Medio Oriente, salvo que considere que tiene que hacerlo”. En ese marco, el rol de Israel aparece como clave: “Estados Unidos lo que está buscando es que aumente la presión de Israel sobre Irán y no tener que involucrarse personalmente”.

La capacidad de Irán y el equilibrio regional

Respecto al poder militar iraní, Burdman fue cauto. “Hay dudas entre los analistas sobre si el ejército de Irán es realmente tenible o si es un ejército vetusto”, señaló. No obstante, destacó un punto central: “Irán tiene un desarrollo muy fuerte de mecanismos insurgentes y viene apoyando desde hace años a grupos terroristas en todo el mundo”.

En ese sentido, relativizó la posibilidad de un enfrentamiento directo con Estados Unidos. “No creo que Irán esté en condiciones de resistir un ataque de Estados Unidos”, afirmó. Para el analista, el conflicto no se explica solo por intereses económicos. “Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita consideran a Irán un país hostil”, explicó, lo que justifica la política de contención sobre su desarrollo armamentístico.

Burdman aclaró que la advertencia a los ciudadanos estadounidenses no implica un deseo de desestabilizar al régimen iraní. “Eso no quiere decir que Estados Unidos ni Israel quieran que Irán sea un caos”, subrayó.

Argentina, exposición y antecedentes

Consultado sobre el impacto para Argentina, Burdman fue contundente. “Argentina doctrinariamente considera que fue atacada por Irán en 1992 y 1994”, recordó, y aclaró que el conflicto no es nuevo. “No hay que decirle a la gente que Argentina está fabricando un problema con Irán, el problema ya venía de antes”, sostuvo.

En ese marco, explicó que la reciente declaración argentina sobre las fuerzas Quds incrementó la tensión. “Argentina incrementó su enfrentamiento con Irán cuando declaró a las fuerzas Quds como una agrupación terrorista”, señaló, y recordó que ya hubo respuestas desde medios vinculados al gobierno iraní.

Sobre una posible intervención estadounidense, Burdman concluyó: “Estados Unidos se retira de Medio Oriente, pero no totalmente”, y remarcó que “Trump no quiere exponerse ante la opinión pública, pero deja claro que no va a dejar solo a Israel”.

