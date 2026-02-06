Ingresos Brutos y saldos a favor: el impuesto silencioso que encarece producir en Argentina

La estructura tributaria provincial vuelve a quedar en el centro del debate económico. En un contexto de menor consumo y ajuste empresarial, Fernanda Laiún explicó cómo el impuesto sobre los Ingresos Brutos se convirtió en un factor determinante del costo argentino. “Todos los que operamos en Argentina estamos forzados a cambiar nuestra forma de trabajar”, afirmó, y vinculó ese cambio a un modelo que dejó de proteger al productor local.

La especialista remarcó que, mientras las empresas reducen gastos para sobrevivir, “lamentablemente eso tiene consecuencias sobre el empleo privado, que es la peor parte”. Sin embargo, el ajuste no se replica en el plano fiscal provincial. “El impuesto sobre los Ingresos Brutos no tuvo ninguna reducción; lejos de eso, en muchos casos aumentó”, advirtió.

Provincias autónomas y presión fiscal creciente

Laiún explicó que, a diferencia de los impuestos nacionales, Ingresos Brutos depende exclusivamente de cada jurisdicción. “El Estado Nacional no se puede meter: son 24 decisiones independientes”, señaló. Esto genera un escenario fragmentado donde algunas provincias aplican “regímenes de retención y percepción que te cobran incluso cuando pasás con el camión”.

La tributarista cuestionó la falta de acompañamiento fiscal de los gobiernos subnacionales. “¿Dónde está el acompañamiento de los gobiernos provinciales?”, se preguntó, y recordó que muchas provincias se oponen incluso a la reducción del impuesto a las Ganancias por su impacto en la coparticipación. “No quieren bajar Ganancias ni Ingresos Brutos, y los municipios tampoco”, agregó.

Según Laiún, esta presión impositiva termina trasladándose al consumidor final. “Cada porcentaje en cada provincia incrementa el costo del producto”, explicó, afectando no solo a la indumentaria, sino también al agro y a las economías regionales.

Misiones y los saldos a favor irrecuperables

Entre los casos más extremos, Laiún señaló a Misiones. “Tiene las tasas más altas de Ingresos Brutos y un sistema que te cobra al entrar, al cobrar y al pagar”, detalló. A esto se suma un esquema propio de retenciones bancarias que genera saldos a favor permanentes. “Son prácticamente irrecuperables”, afirmó.

El resultado es directo: “Muchas empresas dejaron de operar en Misiones”, sostuvo, al describir un mecanismo que asfixia financieramente a las firmas y desalienta la actividad económica. Para Laiún, el problema no es solo técnico, sino político. “Las provincias se hacen totalmente a sordas mientras las empresas se están destruyendo”, concluyó.

