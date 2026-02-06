Ramiro Tosi: “El grueso ajuste fiscal lo terminaron pagando los asalariados, los jubilados y los empleados del sector público”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la economía argentina transita un escenario de tensiones crecientes entre inflación persistente, dificultades para acumular reservas y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

Uno de los puntos centrales fue la decisión oficial de postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor. Para Ramiro Tosi, “bastante preocupante, porque modificar un índice de precios lleva tiempo”, y recordó que el IPC actual “tiene una canasta de consumo en base a una encuesta de hogares del año 2004”, mientras que el nuevo índice se apoyaba en datos de 2017.

El conflicto político de publicar el nuevo índice

Según explicó, el conflicto no es solo técnico: “Lo más importante no es tanto el impacto en el índice de un mes, ahí lo que iba a estar en conflicto es el relato del Gobierno”.

Tosi advirtió que recalcular el índice hacia atrás mostraría que “al final del día el grueso ajuste fiscal lo terminaron pagando los asalariados, los jubilados y los empleados del sector público”, lo que además “trae problemas de credibilidad hacia adelante”, porque “los agentes económicos no van a tener ahora certidumbre de cuándo efectivamente se va a publicar el nuevo índice”.

La percepción del mercado sobre la inflación

Sobre la dinámica inflacionaria, citó el Relevamiento de Expectativas de Mercado y señaló que, “para enero el mercado espera una desaceleración del 2,4%”, pero aclaró que, “mirando para adelante, recién se alcanzaría a perforar el 2% de inflación en mayo”. De cumplirse ese sendero, “a lo largo de todo 2026 la inflación sería del 25% anual”, muy por encima del “10,5% anual” previsto en el presupuesto.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional aparece como otro eje crítico. el entrevistado recordó que, “desde que se firmó el acuerdo, la meta que nunca se cumplió fue la acumulación de reservas”, y que el Gobierno “todo el año pasado hizo un discurso de que no le importaba la acumulación de reservas”. Sin embargo, advirtió que, “se encontró en septiembre y octubre con la realidad de lo que pasa cuando justamente un banco central no tiene reservas suficientes”.

Aunque el Banco Central comenzó a comprar dólares, aclaró que, “enero fue un mes particular” porque “buena parte de esos 1.160 millones de dólares que el Banco Central compró se fueron por los pagos de deuda”, que totalizaron “casi 4.000 millones de dólares”.