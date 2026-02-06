Roberto Cachanosky: “Ya nadie confía en el índice de precios al consumidor”

La reciente baja y posterior suba del riesgo país no responde, según Roberto Cachanosky, a decisiones internas sino a un fenómeno global. En diálogo con Canal E, el economista explicó que el comportamiento de los mercados estuvo influido por el escenario internacional y la búsqueda de rentabilidad en economías emergentes.

“Cuando empezó a bajar el riesgo país, no fue por algo puntual que estuviera haciendo la Argentina: toda América Latina estaba bajando”, sostuvo Cachanosky, y agregó que la tensión política en Estados Unidos empujó a los fondos de inversión a salir de activos tradicionales. “Los fondos de inversión salen a buscar inversión en mercados emergentes para recuperar rentabilidad, y eso es lo que hizo bajar el riesgo país de Argentina”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que esa tendencia se revirtió rápidamente y que no puede explicarse por la compra de deuda local. “Argentina había comprado unos 1.600 millones de dólares de deuda, y eso es nada en comparación con los casi 19.000 millones que hay que pagar este año”, señaló, descartando que ese factor haya sido determinante.

El INDEC, la inflación y la memoria del mercado

Uno de los puntos más críticos del análisis fue el manejo del índice de precios al consumidor. Para Cachanosky, la controversia en torno al INDEC golpea directamente la confianza de los inversores. “El tema del INDEC no ayudó para nada”, advirtió, al recordar los antecedentes de manipulación estadística. “Ya tenemos la memoria de lo que pasó cuando se distorsionaba el índice de inflación y se dejaron de publicar datos clave”, subrayó.

El economista fue tajante respecto a la credibilidad actual. “Ya nadie confía en el índice de precios al consumidor”, afirmó, y explicó que los cambios metodológicos poco claros generan sospechas. “Si empezás a manosear los índices, la gente empieza a dudar, y con razón”, agregó.

En ese sentido, criticó la decisión oficial de postergar el nuevo índice. “Es un capricho, no lo puedo definir de otra manera”, lanzó, y propuso una alternativa simple: “Si no hay nada que ocultar, publicá los dos índices”.

Un índice viejo para una economía que cambió

Cachanosky también puso el foco en la desactualización de la canasta de consumo. “La ponderación del índice de precios no se cambia desde 2004, hace 21 años”, recordó. Según explicó, hoy se siguen midiendo consumos que dejaron de ser relevantes. “¿Qué importancia tiene el precio de un DVD hoy?”, se preguntó, al tiempo que señaló que no se reflejan hábitos actuales como el consumo digital.

El economista comparó la situación argentina con otros países. “En Estados Unidos cambian la ponderación todos los años; en Chile, cada cinco. Acá seguimos midiendo como si estuviéramos en 2004”, explicó.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias políticas y económicas. “La inflación y la pobreza son la nota que le ponen los datos al gobierno, y no puede ser que el alumno quiera ponerse la nota solo”, afirmó. Y concluyó con una advertencia: “De ahora en más, todos vamos a dudar de los datos del INDEC”.

