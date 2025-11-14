Las empresas de EE.UU. en Argentina celebraron el acuerdo comercial

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) celebró el anuncio del Marco Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos, destacándolo como una pieza clave para la reubicación de Argentina en el tablero económico mundial.

La entidad que representa a las empresas de Estados Unidos en Argentina destacó que el acuerdo es "una señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales." En un panorama global que definen como "cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, "este avance demuestra que Argentina tiene "las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional."

La Cámara subraya el valor estratégico del socio comercial: "Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo." En este escenario, el nuevo marco coloca a la Argentina en una "posición favorable" para enfrentar los cambios del comercio global.

El acuerdo, según AmCham, abre la puerta a la consolidación de un "canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave como el de los Estados Unidos."

Una de las áreas de mayor impacto esperada es la mejora de la competitividad exportadora. La Cámara es enfática: "La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino", lo que impulsará la internacionalización y posicionará al país como "un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos."

Cadenas de valor

La entidad resalta la sintonía del acuerdo con las tendencias de reordenamiento de las cadenas de suministro a nivel global. El marco resulta "coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos," en línea con las políticas de “nearshoring y friendshoring” promovidas por EE. UU., relacionadas con la cercanía geográfica y politica.

La Cámara ve una oportunidad única en esta convergencia: "La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión."

También hizo hincapié en la importancia de la previsibilidad y la cooperación. "Desde AmCham destacamos la relevancia de promover acuerdos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza entre países."

Estos instrumentos no solo contribuyen a crear condiciones para la producción y la generación de "empleo genuino" sino que también tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos al ayudar "a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía."

AmCham Argentina concluye reafirmando su "compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global."

LM