Diego Guelar celebró el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados unidos y Argentina y declaró que el entendimiento bilateral podría traer “beneficios arancelarios”, aunque advirtió que todavía no se conocen los detalles del texto. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), también sostuvo que el conflicto militar entre EE. UU. y China es "secundario" porque los vínculos comerciales generan "condiciones de paz y no de enfrentamiento".

Diego Guelar es un diplomático argentino. Fue embajador en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

El Merval reacciona tras el acuerdo "marco" con Estados Unidos y los bonos operan dispares

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nadie mejor que Diego Guelar para poder explicar la importancia que tiene el preacuerdo con los Estados Unidos, que obviamente tiene a China como actor principal allí latente. ¿Qué importancia le das a lo que se anunció ayer en Estados Unidos?

Acá nos falta un pequeño detalle, que es saber el contenido del acuerdo. Estoy listo para aplaudirlo, lo aplaudo. Es un acuerdo de facilidades con Estados Unidos, junto con China, uno de los dos mercados compradores más importantes del del mundo, y es un acuerdo para promover inversiones norteamericanas en la Argentina. Bingo. Me parece extraordinario. Pero tenemos que tener los contenidos. Esos no aparecen en el comunicado norteamericano. No hay todavía información oficial y todavía no sabemos contenido. Lo único que aparece es el aumento de 20.000 toneladas a 80.000 toneladas de carne a un arancel muy bajo. Esto indudable favorece a la industria frigorífica. Me parece que es un dato muy importante, y estoy seguro que hay muchas más cosas que la exportación de las 60.000 toneladas de carne.

Cada vez más se habla de una posible guerra militar entre Estados Unidos y China. Analistas internacionales plantean que Estados Unidos considera que la guerra comercial con China la va a perder, pero que podría ganar una guerra militar que detuviese ese avance chino en términos comerciales. El secretario de Guerra, Pete Hegseth dijo textualmente: “Estamos como en 1939”, y presentó un sistema de rearmado de los Estados Unidos, planteando la inminente posibilidad de guerra. Es posible que el acuerdo forme parte de la necesidad de EE. UU. de realinear sus cadenas de suministros, y pase a ser autónomo. ¿Estoy exagerando como lo estoy diciendo?

No, yo creo que es un gran periodista, y la tarea de los periodistas es cubrir el bache informativo con con buena especulación periodísticamente. Te doy mi opinión humildemente. Yo creo que la distancia hoy de armamento militar americano es 3 a 1 en relación con China. Pero si bien esa distancia es muy importante, no hay duda que no hay posibilidad militar. Yo creo que el componente militar es el secundario. El mundo ha llegado a tal nivel de capacidad destructiva en su armamento que no hay ganador. Entonces, se aleja la posibilidad de un enfrentamiento militar, pero no la disputa con otra característica. China y Estados Unidos es la mayor asociación entre dos países en la historia de la humanidad. Son dos socios muy estrechos que al mismo tiempo compiten por el poder. Esa dualidad es buena, y que haya tal imbricación entre los dos contendientes genera condiciones de paz y no de enfrentamiento.

El 80% o más de las grandes empresas americanas están instaladas. Apple hace el 90% de sus iPhones en China, y el 40% de las reservas del Banco Central de China son en bonos del Tesoro norteamericano. Hay una interrelación tan profunda, muy buena, que es muy sano para el mundo, porque nos evita el peligro militar, pero no la competencia, y están compitiendo. El presidente Donald Trump generó un gran caos comercial el 2 de abril. Tardó 80 años en madurar una Organización Mundial de Comercio, con reglas globales de comercio y un tribunal de comercio. Todo eso lo ha pulverizado el Día de la Liberación, curiosamente el 2 de abril, con la fecha tan importante para nosotros en relación a Malvinas. Eso generó unilateralmente impuestos arbitrarios al mundo, y venimos desde abril aplicándolos, aumentándolos y renegociándolos en todos los países. Es decir, nuestro acuerdo es uno de 192 acuerdos que país por país Estados Unidos está haciendo.

Minerales críticos: qué son las tierras raras y por qué son clave para la tecnología y la energía global

Yo sé que nosotros somos el ombligo, yo no quiero perder mi pasaporte argentino. Desde ya, conozco que el ombligo del mundo es la Argentina. Tengo que partir de esa base para que no me expulsen de la Argentina. Ahora, hay 193 los países en el mundo que están golpeando la puerta, incluyendo nuestros vecinos. En los próximos días tendremos seguramente noticias del acuerdo bilateral con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, como lo vimos con China, la Unión Europea, Canadá y México. Está pasando en todo el mundo con Estados Unidos, que fija arbitrariamente y negocia uno por uno. Por supuesto, para nosotros el más importante es el acuerdo con la Argentina, que es muy importante, pero depende de su contenido.

Yo creo que va a ser importante el contenido del acuerdo, pero lo tenemos que ver, porque, si no, muchos hacen especulaciones sobre el precio de la soja, porque dicen que nos están condicionando a que no podemos bajar las retenciones. Yo no sé dónde está escrito esto. Es muy general, y está destinado centralmente al público y al gobierno norteamericano, que plantea las perspectivas de exportaciones centralmente de Estados Unidos a Argentina. Es un mensaje para la sociedad americana. Nosotros todavía no tenemos comunicado del gobierno Argentina, que nos tiene que informar. También quiero escuchar a los productores, a las farmacéuticas, a las automotrices, al campo. Lo que me dicen otros colegas es que no están contestando. El Gobierno está callado y los sectores están callados. ¿Cómo analizamos este acuerdo sin conocerlo?

Yo hablé personalmente con presidentes de la Rural, con presidentes de la Cámara de Laboratorios y con presidentes de compañías automotrices en la Argentina anoche. Si bien hay una espera para conocer la letra, lo que hay es una muy buena predisposición. Encontré que tienen visión de más oportunidades que amenazas.

Desde ya, yo coincido con esa visión optimista. Yo creo que esta negociación nos va a beneficiar. La relación entre Argentina y Estados Unidos está pasando posiblemente el mejor momento en la historia. Entonces, sería lógico pensar que tengamos algunos beneficios arancelarios, y ojalá esto tenga un capítulo minero muy importante, porque nosotros no tenemos minerales en un galpón esperando para ser vendido, los tenemos en el subsuelo. Hay que poner muchos miles de millones de dólares para extraerlos. Si efectivamente hay una consideración arancelaria importante para el uranio, para el litio y para el cobre argentino, van a venir inversiones americanas y no americanas para poder extraer los minerales y poderlos exportar. Yo soy muy optimista de cuando tengamos la información, vamos a poder confirmar que esto es un acuerdo muy importante.

TV/ff