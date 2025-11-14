El Merval comienza a acelerar en la rueda de este viernes 14 de noviembre con alzas tímidas en el primer momento del 0,3% hasta los 2.890.815 puntos. Se trata de un repunte moderado si se tiene en cuenta que en la rueda previa el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional. En la jornada de hoy, hay expectativas de que despeguen algunos papeles en particular tras el acuerdo "marco" alcanzado con los Estados Unidos.

"Su impacto debería ser positivo en términos netos, ‌al proporcionar acceso a bienes más baratos para empresas locales competitivas, algo que debería incrementar los salarios reales y el bienestar", dijo Max Capital.

"Como en cualquier acuerdo comercial, algunos sectores se benefician y otros pierden, pero el efecto neto debería ser positivo para el país", señaló.

Paralelamente, las primeras noticias que llegaban esta mañana del mercado norteamericano mostraban papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street al alza en el premarket. Entre las principales subas se registraban Banco Macro (1,27%), YPF (0,24%), Banco Supervielle (0,5%), Ternium (0,3%) y Pampa Energía (0,17%) que los analistas linkearon con el entusiasmo de los mercados por la noticia del acuerdo comercial entre la Argentina y EEUU. De todos modos, la buena noticia se combina con una jornada negativa a nivel global, que los analistas no dejan de recordar.

Por su parte, los bonos soberanos Globales avanzan tímidamente hasta 0,1% en Wall Street. Pero paralelamente caen los Bonares hasta 1,4% en Nueva York, encabezados por el AL30.

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan mantiene por encima de los 600 puntos básicos. Tras la suba del jueves, se ubica en 616 unidades.

Las bolsas mundiales arrancaron el viernes con caídas, ya que el tono agresivo de las autoridades de la Reserva Federal desvanecía las esperanzas de un recorte de tasas de interés en diciembre, mientras aumentaba la angustia por el confuso calendario de datos y preocupaciones sobre la inteligencia artificial, según reportó Reuters.

Las acciones de Tokio, París y Londres caían con fuerza y la preocupación por el próximo presupuesto británico agravaba las dificultades en los mercados británicos. Los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura a la baja tras los desplomes de la víspera.

En desarrollo...