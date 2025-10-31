Sigue la euforia en los mercados: el Merval marcó su máximo histórico y cae el riesgo país

Este viernes 31 de octubre el Merval avanza más de 7% y alcanza su máximo nominal en pesos con 3.012.527,41 puntos. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas y bonos en dólares mantienen la tendencia alcista desde el lunes.

En la plaza local, las mayores alzas Superville (+14,0%), Grupo Galicia (+9,6%) y Banco de Valores (+9,6%).

Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas lideradas por Superville (+13,2%), Central Puerto (+10,2%) y Galicia (+9,4%). En cuanto a los bonos en dólares, las alzas más importantes se dan en AL35D (+3,0%), AL38D (+2,2%) y AL41D (+2.0%). En este contexto, el Riesgo País cae a 659 puntos.

Daniel Sticco: “El Gobierno prioriza la confianza y la baja del riesgo país antes que acumular reservas”

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este viernes 31 de octubre a $1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta, marcando un incremento de $10 respecto a la jornada anterior.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es de $1.417 y $1.481 para las puntas compradora y vendedora. En cuanto a las cotizaciones financieras, el MEP se vendió a $1.479 y el Contado con Liquidación $1.498. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece $1.430 y $1.450 para la compra y venta, respectivamente.

Semana histórica para el mercado

Desde Rava indican que "el mercado de acciones local reportó una semana histórica, con subas significativas en empresas del panel líder. Los sectores financiero y energético lideraron los aumentos, se destaca Supervielle con una suba de 124% en lo que va del mes. El Merval en dólares se acerca a la zona de los US$ 2.000, lo que constituye una resistencia clave".

Por su parte, desde PPI sostienen que "como si la semana, ya bullish para los activos locales, no hubiese sido suficiente, el Gobierno sumó una señal política positiva. Javier Milei se reunió ayer con los gobernadores en un encuentro para discutir el Presupuesto del próximo año, con el foco puesto en mantener el equilibrio fiscal. Según trascendió, varios mandatarios destacaron el tono constructivo y los avances en cuanto al dialogo logrados durante la reunión".

Otra noticia relevante para el mercado es que el Banco Central dio una pequeña señal de relajamiento de los encajes monetarios. El cálculo de la integración de encajes en pesos vuelve a ser un promedio mensual, en lugar de un requerimiento de saldos diarios.

Por otra parte, las entidades deberán mantener una exigencia mínima diaria del 95% del total mensual (previo a la última modificación, el piso era de 25% diario, lo que proveía mayor flexibilidad a las entidades para estar subintegradas y luego compensar sobreintegrando).

Los cambios regirán desde el 1° de noviembre, por lo que su efecto sobre la volatilidad de las tasas overnight recién podrá evaluarse a partir de la próxima semana. "Para comprender la normativa, a modo de ilustración, el encaje actual de 48,5% para cuentas remuneradas de FCI Money Market podrá descender diariamente hasta 46,08%, siempre que cumpla con el promedio mensual. Consideramos que esta es una señal moderada en la dirección correcta, luego del endurecimiento de los niveles de encajes en pesos previo a las elecciones", indicaron desde PPI.