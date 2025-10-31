Afirman que, “de acá a fin de año Argentina va a volver a los mercados de capitales internacional”

El CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, habló con Canal E y analizó el contexto actual de los mercados financieros y destacó que la tendencia positiva “todavía tiene margen para seguir en bonos y en acciones”.

“Yo tengo casi 30 años en el mercado, nunca vi un rally tan importante en cinco días consecutivos sin descanso”, señaló Fabio Saraniti. Aun así, aclaró que, “la tendencia claramente sigue siendo positiva”, y remarcó que las condiciones actuales “son algo diferentes, por no decir bastante diferentes, a lo que le ocurrió a Macri en las elecciones de medio término”.

El Gobierno y la consolidación del ajuste fiscal

Asimismo, explicó que, “el Gobierno ya hizo el ajuste fiscal importante”, y que “probablemente ni siquiera necesita hacer más ajustes, sino que el crecimiento económico haga el resto del trabajo en las cuentas”. En contraposición, recordó que, “en Macri no sucedió lo mismo, el gasto había subido hasta las elecciones de medio término y no hubo ajuste fiscal”.

Saraniti también destacó un cambio estructural clave: “Hoy estamos teniendo un superávit de energía de 8 mil millones a hoy, probablemente creciente en los próximos años de manera importante, que Macri no tenía”.

La "psicosis" del dólar

En ese contexto, apuntó que, “se suma la parte estructural de la generación de dólares argentina”, y consideró que, “el argentino tiene una psicosis con el dólar, que esperemos que a la larga esto se vaya corrigiendo”.

Sobre el futuro de los bonos, el entrevistado fue optimista: “De acá a fin de año me animaría a decir que Argentina va a volver a los mercados de capitales internacional”. A su vez, señaló que, “los dos globales más cortos, el 2029 y el 2030, se arruinan uno abajo del 9% y otro 9 y monedas”.

“O sea, esto ya te da abajo del 10%, Argentina ya podría emitir”, detalló, y agregó que, “se tiene que consolidar el resto de la curva, pero creo que eso va a suceder de acá a fin de año”.