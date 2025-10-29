“El riesgo país puede bajar más todavía”, afirmó Gustavo Neffa

El economista, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, en comunicación con Canal E, analizó la actualidad financiera y destacó que la licitación del Tesoro es clave para medir la confianza del mercado.

Sobre qué sería un buen resultado para la licitación del Tesoro, Gustavo Neffa explicó que, “en cualquier licitación, visto del lado del emisor, lo importante es tener en cuenta dos variables. Una es el bid to cover, es decir, la oferta en relación a la demanda, cuántas veces la demanda supera la oferta y, en segundo lugar, la tasa de interés”.

Bajar la tasa de interés entra como uno de los objetivos de la agenda económica

Luego, manifestó que el contexto actual “es un entorno donde las tasas de interés, lo que sigue es bajarlas, después de esta volatilidad cambiaria y un poco más de tranquilidad”. Según anticipó, “los activos financieros rebotaron fuertemente, pero los activos monetarios todavía tienen para darle a la economía una baja en la tasa de interés que pueda dinamizar la expectativa de crecimiento en el cuarto y en el primer trimestre del año que viene”.

Neffa recordó que, “venimos de un segundo trimestre estancado, de un tercer trimestre de caída, 0,6, esa es la expectativa del REM del Banco Central”, y estimó que, “vamos a ver en el cuarto trimestre una recuperación, calculo yo que medio punto para este trimestre y medio punto para el trimestre del año que viene”.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno deje pesos en la calle, señaló: “Descontamos que no habría una renovación total de esos 11 billones más o menos que se están venciendo. Supongamos que decide el Gobierno dejar algo de pesos en la calle, primero para tomar las mejores ofertas, las más baratas, y en segundo lugar para que esos pesos que estén dando vuelta en la economía estén dando un efecto benéfico a las tasas de interés”.

Euforia por la baja del riesgo pais

En relación a la euforia del mercado tras los resultados electorales, el economista sostuvo: “El riesgo país puede bajar más todavía. Ayer terminó en la zona de los 700 puntos, 680 aproximadamente. Sigue bajando”. A su vez, explicó que el objetivo del Gobierno es “volver a la zona de los 560, 580, que es donde estábamos a comienzo de año”.

Además, remarcó la importancia del fondo de financiamiento creado: “Este fondo de 20 mil millones de dólares que se creó en manos de JP Morgan con un conglomerado de bancos, y se habla de fondos soberanos también, todo esto le están dando forma a corto plazo”.