Claudio Loser sobre el acuerdo con EE.UU: “Es lo más parecido a un tratado de libre comercio sin serlo”

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, sostuvo que el acuerdo de Argentina con EE.UU. “es lo más parecido a un tratado de libre comercio, sin serlo”.

El economista aclaró que no es formalmente un acuerdo de libre comercio, porque el país continúa “atado al Mercosur”, aunque es lo más “parecido” que se puede firmar.

Acuerdo con EE.UU.

“Es lo más parecido a un tratado de libre comercio sin serlo”, enfatizó en declaraciones a Radio Splendid AM990 difundidas por NA.

Además señaló que todavía resta conocer los puntos finos del entendimiento porque “el diablo está en los detalles”, aunque destacó que la apertura de exportaciones era “lo que Estados Unidos quería”.

El economista estimó que que Estados Unidos se vería beneficiado sobre todo en el segmento agrícola y en productos de industria pesada, “aunque no en acero”.

"No es un paquete para abusar de la Argentina"

El exdirector del FMI recalcó que algunas exportaciones estadounidenses podrían competir con China en el mercado argentino.

“No es un paquete para abusar de la Argentina, sino algo que puede ser conveniente para ambas partes”, concluyó Loser.