AmCham celebró el pacto comercial de Milei con Estados Unidos

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) salió a respaldar con fuerza el nuevo acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos anunciado por ambos países. Para la entidad, que nuclea a más de 700 compañías, este entendimiento es una "señal contundente de confianza mutua" y una muestra de la "visión estratégica compartida" para reintegrar a Argentina a las economías occidentales.

En un comunicado, la cámara presidida por Mariana Schoua (CEO de Aconcagua Energía Generación) afirmó que este paso demuestra que el país "tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional". Sostuvieron que, en un contexto global "fragmentado e incierto", el pacto con la principal economía e importador del mundo "coloca a la Argentina en una posición favorable".

Alejandro Silva, CEO de AmCham

La entidad destacó que el acuerdo es "coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor" y las tendencias de “nearshoring” (producción cercana) y “friendshoring” (alianza con países amigos) que promueve Estados Unidos. Según AmCham, esto abre una "oportunidad concreta" para que el país se integre a esos nuevos flujos de inversión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comunicado también subrayó el impacto local del entendimiento. AmCham resaltó que la potencial eliminación de barreras arancelarias y burocráticas no solo mejorará la competitividad de las exportaciones, sino que también permitirá "bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino", potenciando el crecimiento.

Para la cámara, este marco creará condiciones "más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino". El respaldo de AmCham es significativo: sus empresas socias, con más de 100 años en el país, aportan el 24% del PBI y generan el 45% de las exportaciones.

Reforma laboral, penal y tributaria, entre los principales pedidos de las empresas norteamericanas al Gobierno para invertir en Argentina

Qué incluye el acuerdo: de la carne vacuna y las patentes al trabajo forzoso

El corazón del acuerdo anunciado por la Casa Blanca es una apertura comercial recíproca. Argentina dará acceso preferencial a productos sensibles de EE.UU. como medicinas, maquinaria, tecnología y autos. A cambio, Washington eliminará aranceles a ciertos insumos farmacéuticos argentinos y se mejorará el acceso bilateral para la carne vacuna.

Para destrabar el comercio, Argentina se compromete a retirar las licencias de importación y eliminar progresivamente el "impuesto estadístico" para los bienes estadounidenses. Además, en un punto clave, el país aceptará estándares y certificaciones de EE.UU. (como las de la FDA) sin exigir evaluaciones adicionales, un reclamo histórico.

El pacto también incluye capítulos sobre propiedad intelectual, comprometiendo medidas contra la falsificación y una mejora en el sistema de patentes, un punto sensible para los laboratorios. En el plano digital, Argentina reconocerá a EE.UU. como "jurisdicción adecuada" para la transferencia de datos.

TC/DCQ