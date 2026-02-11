Reforma laboral: cómo hizo el Gobierno para conseguir el quórum necesario con el fin de encaminar la media sanción

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en comunicación con Canal E, analizó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno dio este martes un paso clave en el Senado, donde el oficialismo logró el respaldo necesario para encaminar la media sanción del proyecto.

“Ya arrancó la sesión en el Senado de la Nación con toda la expectativa puesta tanto adentro como lo que está pasando afuera del Congreso, porque ese debate es el primer round de la reforma laboral”, explicó Ariel Maciel.

La modificaciones del Gobierno al proyecto original de la reforma laboral

Según detalló, el oficialismo consiguió los votos necesarios tras introducir una serie de modificaciones al texto original enviado desde la Casa Rosada. “En principio consiguió el respaldo necesario para que hoy tenga media sanción este proyecto que envió el Gobierno Nacional al Congreso y que es resistido por los sindicatos”, señaló.

Maciel explicó que el proyecto sufrió cambios significativos para garantizar el acompañamiento de los gobernadores. “Alrededor de una treintena de modificaciones tuvo este proyecto y llegó desde la Casa Rosada”, recordó, y agregó: “Le cambiaron muchas cosas”.

La negociación con los gobernadores

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el impuesto a las Ganancias. “El tema del impuesto a ganancias, que le reducía ingresos coparticipables a las provincias, esto era inviable para los gobernadores”, afirmó. En ese marco, sostuvo que, “el ministro Luis Caputo tuvo que ceder ante esta situación y les permitió, justamente, que los gobernadores aliados prestaran sus votos”.

En cuanto al vínculo con los sindicatos, el entrevistado remarcó que hubo concesiones clave. “No se tocó la caja sindical”, afirmó, y detalló: “Las empresas seguirán siendo agentes de retención para la cuota sindical y lo mismo por el aporte solidario que hacen los trabajadores”.

Luego, manifestó que el Gobierno ya tiene asegurados los votos necesarios. “Por lo menos 41 votos se ha asegurado el Gobierno para esta sanción”, indicó. Sobre la misma línea, añadió que, “una de las señales que nos muestra que el proyecto va a avanzar es el quórum rápido que consiguió el oficialismo después de las 11 de la mañana”.