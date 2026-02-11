Eugenia Muzio: “Hay 270.000 millones de dólares enterrados por debajo del colchón”

La reunión se dio en un contexto sensible: dato de inflación reciente, rumores de anuncios y una foto del ministro Luis Caputo junto al presidente Javier Milei y el titular del Banco Central. “Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Economía con representantes de algunas sociedades de bolsa, y digo algunas porque fueron tres o cuatro, y eso empezó un poco a llamar la atención”, señaló Eugenia Muzio.

Según detalló, el eje fue cómo canalizar los fondos que podrían exteriorizarse con la Ley de Inocencia Fiscal. “La ley de inocencia fiscal lo que hace justamente es que si vos traes tus dólares no declarados, no teniendo que declarar de dónde los sacaste, los podés ingresar libremente en el sistema regular”, explicó.

El Gobierno sostiene que existen hasta USD 270.000 millones fuera del sistema. “Es el plan de Caputo de sacar los dólares del colchón, que dice el Gobierno que hay 270.000 millones de dólares enterrados justamente por debajo del colchón”, remarcó.

Optimismo oficial y dudas del mercado

Desde Economía no hay estimaciones concretas sobre cuánto podría ingresar, pero el clima interno es de confianza. “Muy alta, al menos esa es la creencia que tienen hacia adentro de los funcionarios”, afirmó Muzio sobre la expectativa oficial.

La periodista recordó incluso el mensaje del ministro: “Ahora sí todos a llevar sus ahorros al banco”, en referencia al tuit de Caputo. La apuesta es que, además de la liquidación del agro y deuda corporativa, se sume el pequeño y mediano ahorrista.

“Entiende que una oferta de dólares proveniente no sólo de la liquidación de la cosecha, sino que haya un público minorista, podría acelerar fuertemente el crecimiento económico”, explicó.

Sin embargo, el mercado financiero es más escéptico. “El mercado descree bastante en términos de que el sistema financiero en sí hoy es mucho más creíble que hace unos años, pero todavía la credibilidad no es lo suficiente como para que los 270.000 millones de dólares salgan y vuelvan a ingresar al sistema formal”, advirtió.

En cuanto a instrumentos previos, mencionó la tarjeta de débito en dólares: “El único sector que lograron dinamizar un poco es el turismo”, mientras que en consumo durable el impacto fue limitado.

Inflación, metodología del INDEC y credibilidad

Muzio también analizó el dato de inflación del 2,9% y la polémica por la postergación de la nueva metodología del INDEC. “Minimizaron el 2,9% y al mismo tiempo dijeron que es transitorio y que en algún punto se va a normalizar”, indicó sobre la postura oficial.

Explicó que la canasta actual está desactualizada: “Es la canasta 2004-2005, es decir, la que está desactualizada y tiene más peso en los bienes”, lo que influyó en la medición.

Para la periodista, el costo fue reputacional: “Lo único que ganó el gobierno fue tiempo, pero por el otro lado perdió en credibilidad”, sostuvo. Y concluyó con una advertencia clave para el mercado: “Ahora cada vez que salga el número del INDEC, vamos a estar pensando y mirando también números paralelos”.

