Martín Morgenstern: “Las cuotas de medicina prepaga subieron el doble que el IPC”

En diálogo con Canal E, el doctor Martín Morgenstern, especialista en economía de la salud, presentó un relevamiento propio sobre la evolución de precios en medicina prepaga y farmacia y advirtió sobre “distorsiones siderales” tras la liberación de precios.

El economista explicó que, aunque en el último año los incrementos parecieron alinearse con la inflación, el análisis de mediano plazo muestra otra realidad. “Entre diciembre del 2023 y diciembre del 2025, el IPC se modificó en 186,47%, pero las empresas de medicina prepaga aumentaron en ese periodo nada más y nada menos que 377%”, afirmó. Y fue categórico: “Las cuotas de medicina prepaga subieron el doble exactamente que el índice de precios al consumidor”.

Aumentos en salud muy por encima del IPC

Morgenstern cuestionó la narrativa instalada sobre subas “moderadas”. “La distorsión de precios relativos en medicina prepaga y medicamentos ha sido sideral, astronómica, fuera de toda lógica”, sostuvo.

Incluso comparó con Europa: “Hoy los seguros de salud en la Argentina son 30 a 40% más caros que un seguro equivalente en España, donde los salarios son más altos”.

En el caso de medicamentos, el relevamiento entre enero de 2024 y enero de 2026 arrojó cifras también contundentes: “Los aumentos de esa mini canasta que nosotros hacemos están entre 200 y 257%, es decir, un 70% más que la variación del IPC”.

Para el especialista, la clave está en analizar qué ocurrió tras la desregulación. “Desde diciembre del 2023 cuando liberaron los precios aumentaron lo que vemos que aumentaron un 377%”, remarcó.

Oligopolios, competencia y rentabilidad

Al evaluar las justificaciones empresarias, Morgenstern apuntó a la estructura del mercado. “La competencia real no existe, son oligopólicos, las prepagas son oligopólicos, las farmacias son oligopólicos”, denunció.

También puso el foco en la distribución interna de los recursos: “¿Les dieron a los médicos y enfermeras los mismos aumentos que aplicaron a las cuotas? La respuesta es no”, aseguró. Según indicó, los profesionales recibieron subas cercanas al IPC, muy por debajo del incremento aplicado a afiliados.

Su conclusión fue directa: “La explicación es una sola, te va a sonar simplemente: plin caja”, lanzó, en referencia al aumento de rentabilidad.

Además, pidió mayor control fiscal: “Quisiera que ARCA revise bien los balances y las declaraciones de impuestos, porque estas ganancias siderales deberían por lo menos tributar impuestos importantes”.

En el caso de los medicamentos, también cuestionó la aplicación de la ley de genéricos. “No están cumpliendo la famosa ley por genéricos que permitía reemplazar los medicamentos en la farmacia”, afirmó.

Para Morgenstern, el problema no es solo económico sino estructural: precios que crecen muy por encima de la inflación, competencia limitada y consumidores cautivos en un sector donde la demanda es inelástica. “La distorsión ha sido fuera de toda razonabilidad”, concluyó.

