Empleo para mayores de 45 años: por qué 7 de cada 10 no consiguen trabajo en Argentina

En diálogo con Canal E, Alejo Rodríguez, especialista en Recursos Humanos, advirtió que la edad sigue siendo un factor determinante en la exclusión laboral en Argentina, especialmente para quienes superan los 45 años y buscan reinsertarse en el mercado.

El dato es contundente: “Casi 7 de cada 10 personas que tienen más de 45 años y que están activamente buscando trabajo, no lo encuentran”, señaló. Y agregó un punto clave sobre la percepción de los propios candidatos: “La mitad de esta población que no lo encuentra, dice que es debido a la edad que tienen”.

Para Rodríguez, el problema no es técnico ni generacional, sino cultural. “Sigue siendo un tema cultural, es un tema de sesgo y muchas veces prejuicio del proceso de selección que tienen las empresas”, afirmó.

Prejuicios en la selección laboral: el verdadero obstáculo

El especialista explicó que muchas compañías asocian erróneamente la edad con menor creatividad o escasa adaptación tecnológica. “Identifican en ese prejuicio que alguien que tiene más de 40 o 45 años no va a tener el nivel de creatividad que estoy buscando, no va a tener conocimiento de nuevas tecnologías”, detalló.

Sin embargo, sostuvo que excluir talento senior es un error estratégico. “Si vos dejás afuera a los más jóvenes porque no tienen experiencia y dejás afuera a los más grandes, el rango de edad que te queda para seleccionar talento es muy pequeño”, advirtió.

Desde su mirada, la clave está en profesionalizar los procesos de búsqueda. “El punto es tener un proceso de selección objetivo, empezar con la descripción de lo que estás buscando”, explicó. Esto implica definir tareas, responsabilidades, conocimientos técnicos y habilidades necesarias antes de evaluar candidatos.

Y fue claro respecto al desafío estructural: “Es un tema de romper sesgos y romper prejuicios”, que pueden estar vinculados no solo a la edad, sino también al género, religión u orientación sexual.

Talento senior: experiencia, resiliencia y decisión

Rodríguez destacó que los mayores de 45 años aportan competencias diferenciales en el mercado laboral actual. “El mayor provecho que podés sacar de alguien que tenga esa experiencia es justamente la trayectoria, las experiencias ganadas en el campo”, afirmó.

A diferencia de perfiles más jóvenes, resaltó habilidades blandas asociadas a la madurez profesional: “La estabilidad emocional, la resiliencia de recuperarse de momentos difíciles, la capacidad de toma de decisión”.

Además, subrayó que muchos puestos requieren una mirada estratégica que suele encontrarse en perfiles senior. “Vos hoy podés estar buscando a alguien que te dé hasta mismo una mirada más estratégica de la posición”, indicó.

En definitiva, el especialista remarcó que la edad no debería ser un filtro automático. “En la medida en que sabés qué es lo que necesitás para que la persona sea exitosa en el puesto, no dejás afuera ni a los más jóvenes ni a los más seniors”, concluyó.

