Gastón Fernández Celli sobre Ganancias: “Las provincias participan en un 55% de esa recaudación”

En diálogo con Canal E, Gastón Fernández Celli, tributarista, analizó la decisión del Gobierno de retirar el artículo de la reforma laboral que contemplaba una baja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, tras la presión de los gobernadores.

El punto en discusión era la reducción de la tasa para sociedades. “Había un artículo en particular que los gobernadores estaban preocupados porque les afectaba la recaudación, que era la baja de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades”, explicó.

Actualmente, la escala máxima es del 35%, con tramos menores del 30% y 25%. El proyecto proponía una reducción del 10% en las dos primeras escalas. “Planteaba que en lugar del 35 iba a bajar al 31,5 y en lugar del 30 iba a bajar al 27”, detalló.

El conflicto radica en la coparticipación: “Las provincias participan en un 55% de esa recaudación, con lo cual eso evidentemente sí les iba a afectar”, señaló. Finalmente, el Ejecutivo eliminó el artículo y las escalas se mantienen sin cambios.

Reforma laboral y beneficios fiscales que siguen en pie

Fernández Celli consideró que, tras esta modificación, la reforma laboral tiene más chances de aprobarse. “Quitando este artículo pareciera que sí se va a aprobar”, afirmó.

Más allá de la marcha atrás en Ganancias, el tributarista destacó que se sostienen otros incentivos. “Hay una parte muy importante que es el RIMI, una suerte de imitación del RIGI para inversiones de pymes, que permite amortización acelerada”, explicó.

También continuaría la actualización de quebrantos impositivos y beneficios vinculados a alquileres para vivienda que no estarían alcanzados por IVA. Sin embargo, advirtió que la eliminación de la baja en Ganancias representa una oportunidad perdida.

“Estábamos hablando de bajar la alícuota para empresas radicadas en las provincias, dejar más plata en la empresa para que pueda invertir más”, sostuvo, y calificó la decisión como “contradictoria” en un contexto donde la economía aún no despega.

La carga tributaria que asfixia a las pymes

Para el especialista, el problema de fondo no es solo Ganancias. “Las pymes hacen mucho hincapié en tres factores: débitos y créditos, ingresos brutos y los costos laborales”, detalló.

En particular, mencionó el impuesto al cheque: “Los movimientos en cuenta corriente generan una retención del 6 por mil”, y los ingresos brutos, con alícuotas altas y en cascada.

Sobre la posibilidad de una reforma estructural, fue escéptico: “Si estamos viendo que ni siquiera se puede bajar la alícuota de ganancias en un 10%, es mucho más difícil encarar esos otros temas”, advirtió.

También puso como ejemplo el caso de Misiones, donde existen pagos a cuenta por el mero tránsito de bienes. “El simple hecho de introducir algún bien genera pagos a cuenta sin siquiera determinar ingresos ni ganancias”, señaló.

En cuanto a la competencia frente a importaciones, consideró que aún falta una “pata más fuerte” para que las pymes compitan en igualdad de condiciones. “No hay incentivos directos para absolutamente toda la economía que permitan decir que las pymes compiten en igualdad”, concluyó.

