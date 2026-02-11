China ya representa el 24% de las importaciones argentinas y empata a Brasil

En diálogo con Canal E, Laura Vernelli, economista de Equilibra, analizó el fuerte crecimiento de China en las importaciones argentinas y alertó sobre el complejo escenario que enfrenta la industria nacional.

La participación de China en las importaciones totales de Argentina creció de manera sostenida en las últimas dos décadas hasta alcanzar un nivel histórico. Según detalló Vernelli, “China en la participación del comercio, o sea, de las importaciones totales de Argentina, pasó de representar 6% en 2004 a 24% en 2025, empatando con Brasil”.

La economista explicó que el estudio de Equilibra vinculó la caída de la producción local con el aumento de las compras externas en sectores manufactureros. “Relacionamos la caída de la producción entre el tercer trimestre del 2023 y el tercer trimestre del 2025 y encontramos que hubo muchos sectores vinculados a la industria manufacturera que cayó mucho su producción y a su vez crecieron mucho sus importaciones”, sostuvo.

Entre los rubros más afectados mencionó ropa, textiles, muebles, juguetes, industria editorial, herramientas y productos plásticos. “En particular las importaciones que más hubo de China crecieron en la industria editorial, en herramientas, en productos de plástico, en muebles, en juguetes y en artículos recreativos y de deporte”, precisó.

China, Brasil y un nuevo mapa comercial

Vernelli aclaró que el fenómeno no es exclusivo de Argentina. “China creció mucho la injerencia, que no es algo que pasa solo en Argentina, sino que es un fenómeno global”, afirmó. En ese proceso, logró equiparar la participación de Brasil, histórico socio comercial.

Sin embargo, subrayó que el mercado se redistribuyó por sectores. “En autos creció un montón la participación de Brasil, en maquinaria industrial también, y logró China en todo un proceso mundial empatarle a Brasil”, explicó.

Respecto de Estados Unidos, indicó que mantiene una presencia estable: “Estados Unidos en general mantiene una participación estable más rondando entre el 9 y el 11% de nuestras importaciones”. Si bien podría incrementarse levemente por acuerdos bilaterales, descartó un salto similar al de China, al que definió como “básicamente una avalancha de importaciones”.

Industria argentina: estancamiento y heterogeneidad

El impacto en la producción local es dispar, pero preocupante. “La economía está estancada, pero se armó una heterogeneidad muy fuerte entre los sectores”, advirtió. De los 55 sectores relevados, solo 19 crecieron, mientras que 36 cayeron, en su mayoría industriales.

La combinación de recesión, atraso cambiario y apertura comercial aceleró el deterioro. “En ese mercado más chico te ganó competencia, te ganó mercado las importaciones”, señaló Vernelli, y agregó que hasta el tercer trimestre de 2025 “el dólar venía extremadamente barato, más la apertura comercial de facto que hubo, que fue bastante de golpe”.

Para la economista, el problema central es la falta de herramientas de reconversión: “Esas industrias sin ninguna política productiva por parte del Estado que te permita reconvertir tu producción, es muy difícil que en un futuro puedan seguir compitiendo con esas importaciones”.

