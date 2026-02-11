Reforma laboral: qué cambios propone el Gobierno sobre el aguinaldo

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional vuelve a poner en discusión uno de los componentes más sensibles del ingreso de los trabajadores: el aguinaldo, formalmente denominado Sueldo Anual Complementario (SAC). Si bien el proyecto no elimina este derecho, sí introduce cambios en su tratamiento legal, especialmente en relación con el cálculo de indemnizaciones por despido.

Qué es el aguinaldo y cómo funciona hoy

El aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual del semestre y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Actualmente, el SAC es considerado una remuneración diferida y, en muchos fallos judiciales, se incluye dentro de la base salarial utilizada para calcular indemnizaciones y otros conceptos derivados de la finalización del vínculo laboral.

Esta interpretación judicial ha sido uno de los puntos cuestionados por el sector empresario y por el Gobierno, que sostiene que la falta de criterios uniformes encarece los costos laborales y alimenta la llamada “industria del juicio”.

Qué propone la reforma laboral

El proyecto oficial redefine qué se entiende por salario habitual a los efectos indemnizatorios. En ese marco, excluye explícitamente del cálculo a conceptos no mensuales, como el aguinaldo, las vacaciones y otros pagos extraordinarios.

De este modo, en caso de despido sin causa, la indemnización se calcularía únicamente sobre la remuneración mensual normal y habitual, sin contemplar el SAC. En términos prácticos, esto implicaría una reducción del monto indemnizatorio final que percibe el trabajador.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la reforma “elimina conceptos de la base de cálculo de la indemnización por despido sin causa”. Entre los rubros excluidos se encuentran “el aguinaldo, las vacaciones, las horas extra, los premios y las comisiones”. Este cambio “se encuentra en línea con la limitación impuesta por el Mega DNU 70”.

El informe señala además que la normativa “permite la fijación de topes indemnizatorios sin intervención ni aprobación de la Autoridad de Aplicación”.

La iniciativa forma parte del paquete de modificaciones laborales que el oficialismo busca aprobar en el Congreso con el objetivo de reducir la litigiosidad, dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar el empleo formal.

Qué no cambia: el aguinaldo sigue vigente

Un punto clave del debate es que la reforma no elimina el aguinaldo ni modifica su forma de pago. El Sueldo Anual Complementario seguirá siendo obligatorio y deberá abonarse en las fechas previstas por la ley.

El cambio apunta exclusivamente a su incidencia legal en conflictos laborales, no a su existencia como derecho adquirido de los trabajadores en relación de dependencia.

El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo que en la propuesta de reforma laboral que se tratará en el Congreso "el aguinaldo ni se toca y la indemnización queda totalmente aclarada".

"No hay una sola coma que toque el aguinaldo, en cómo se paga y cómo se calcula, sigue igual", ratificó Cordero.

