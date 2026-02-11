Quita de Ganancias: el Gobierno eliminó el beneficio a empresas y Caputo ratifica la baja de impuestos

La quita del impuesto a las Ganancias volvió al centro del debate político y económico luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmara este martes el rumbo del Gobierno y su compromiso de “seguir bajando impuestos”, en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, tras los cambios introducidos al proyecto original del Poder Ejecutivo.

En pleno debate legislativo, el oficialismo avanzó con modificaciones en el Proyecto inicial que incluyeron la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, una concesión clave realizada en el marco de las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para destrabar el avance del proyecto.

A pesar de esa quita, Caputo ratificó la intención del Gobierno de continuar reduciendo la carga impositiva. A través de su cuenta oficial de X, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que buscarán “seguir bajando impuestos, porque todavía son altos y distorsivos”.

La eliminación de Ganancias y el mensaje del Gobierno

Al compartir su visión, Caputo destacó los resultados de la gestión libertaria en distintos frentes y defendió el rumbo económico adoptado. “No solo bajamos impuestos (por el equivalente a 2,5% del PIB). También bajamos la inflación, la pobreza, la indigencia, la inseguridad, los piquetes y las regulaciones. Es decir, todo lo que dijimos que íbamos a hacer y por lo que la gente nos votó”, afirmó el ministro.

El pronunciamiento del funcionario se produjo en la antesala del tratamiento parlamentario de la reforma laboral, luego de que el Gobierno aceptara cambios al texto original tras negociaciones con gobernadores aliados y la CGT, en busca de garantizar los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Entre los puntos más relevantes del acuerdo político alcanzado, se incluyó la eliminación del artículo que preveía la rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, una medida que, según se indicó, tenía un impacto superior a los $2 billones en las finanzas provinciales.

Desde el ámbito económico, el proceso fue seguido de cerca por el mercado. Desde la consultora Wise Capital se puso el foco en el giro que implicó sacar ese beneficio impositivo del proyecto.

En paralelo, el Gobierno presentó los detalles finales de la reforma laboral, tras una negociación que derivó en 28 modificaciones al texto original para sumar respaldos políticos y sectoriales, con el apoyo explícito del PRO y la UCR y la expectativa oficial de alcanzar alrededor de 44 votos para lograr la media sanción.

Si bien el proyecto mantiene otros ejes centrales, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aportes diferenciados según el tamaño de las empresas, la quita del beneficio en Ganancias se convirtió en uno de los cambios más significativos del debate, en un contexto en el que el Gobierno busca equilibrar su promesa de baja de impuestos con las demandas fiscales de las provincias.

GZ/lr