Reforma laboral: el oficialismo logró abrir la sesión sin el PJ y sumó el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad

El Gobierno enfrenta este miércoles su primera gran batalla legislativa del año. Con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el estrado y 38 senadores sentados en sus bancas, el oficialismo logró abrir la sesión especial para debatir la reforma laboral, el único tema del temario. Lo hizo sin el quórum del PJ y con una mayoría construida sobre acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.

En plena discusión, La Libertad Avanza confirmó a PERFIL la incorporación al proyecto del convenio para traspasar la Justicia Laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un movimiento político que se sumará formalmente en la votación en particular. “Ya tengo los votos”, aseguró la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al ratificar que el acuerdo no requiere dictamen de comisión y podrá anexarse al texto.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado

Desde la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei sigue el desarrollo del debate, que podría extenderse hasta la madrugada y demandar cerca de 16 horas de discusión. Se espera que cerca de las 19, funcionarios nacionales se ubiquen en los palcos del Senado para seguir la votación.

El quórum sin el PJ y el peso de los gobernadores

El número reglamentario se alcanzó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y un conjunto de fuerzas provinciales: el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, La Neuquinidad, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, entre otros.

No dieron quórum los 28 senadores del PJ —incluidos los representantes de Santiago del Estero y el espacio Convicción Federal— ni los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.

El armado expuso el rol central de las provincias en la negociación. Los gobernadores se aseguraron que no habrá recortes en el Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, un tributo coparticipable que impacta directamente en las cajas provinciales. Los gremios, en paralelo, lograron mantener los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúan resistiendo otros puntos del proyecto y convocaron movilizaciones al Congreso.

José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado

El oficialismo estima reunir más de 40 votos afirmativos cuando llegue la votación general.

Los jóvenes senadores que hablaron por Bullrich

Al abrir el debate como miembro informante, Bullrich definió la iniciativa como una ley “trascendente” que se intenta sancionar “desde el principio de la democracia” y orientada a reducir la judicialización del sistema laboral.

La senadora decidió repartir el tiempo de exposición y cedió la palabra a dos representantes libertarios sub-40 para detallar las modificaciones introducidas tras meses de negociación.

El primero fue Juan Cruz Godoy (31), senador por Chaco que ingresó tras las elecciones de octubre y cuya candidatura fue impulsada por la Casa Rosada en acuerdo con el gobernador radical Leandro Zdero. Luego habló Bruno Olivera Lucero (38), uno de los primeros senadores violetas en desembarcar en la Cámara alta en 2023 y quien abrió por primera vez un debate en sus dos años de mandato.

Ambos defendieron los cambios como parte de una “modernización laboral” que mantiene principios como la protección del trabajador y el in dubio pro operario, pero introduce herramientas para reducir la litigiosidad.

El inicio no estuvo exento de tensión. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, objetó el procedimiento por considerar que se alteraba el orden reglamentario al ceder la palabra sin un pedido formal. Superado el cruce, el debate continuó con exposiciones técnicas sobre los cambios consensuados.

Los 28 cambios y el nuevo equilibrio del proyecto

Para llegar al recinto, el Gobierno aceptó más de 20 modificaciones al texto original. El dictamen incorpora ajustes en el régimen de licencias por enfermedad y accidentes, con exigencia de certificados médicos digitales y nuevas reglas sobre reincorporación y tareas compatibles.

En registración laboral, se establece que ARCA será la única autoridad registral y se fija la obligación de conservar documentación por diez años, con validez de soportes digitales.

El capítulo de indemnizaciones mantiene el cálculo tradicional, pero habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio y consolida el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por los empleadores con un aporte del 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs. Sus recursos serán inembargables y destinados a afrontar indemnizaciones y obligaciones al finalizar la relación laboral.

También se redefinen los beneficios sociales no remunerativos, se limitan deducciones sin consentimiento expreso, se establece un tope del 0,5% para aportes patronales a cámaras empresariales y del 2% para contribuciones sindicales obligatorias, y se restringe la ultraactividad de los convenios colectivos.

El texto incluye un régimen específico para trabajadores de plataformas, consolidando su carácter autónomo con derechos mínimos y obligaciones fiscales, y modifica aspectos procesales laborales: acorta plazos, limita apelaciones y regula el pago en juicio, que podrá realizarse en cuotas según el tamaño de la empresa.

Operativo de seguridad y minuto de silencio por Sandra Mendoza

Mientras el debate se desarrolla en el recinto, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad con participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con vallados en las inmediaciones del Congreso y controles en accesos estratégicos. El Ministerio de Seguridad confirmó la aplicación del denominado Protocolo Antipiquetes, en el marco de movilizaciones convocadas por la CGT y las CTA.

En medio de la discusión, la senadora Juliana Di Tullio informó el fallecimiento de la ex diputada chaqueña Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ y esposa del ex gobernador Jorge Capitanich. El recinto guardó un minuto de silencio.

Con la incorporación del traspaso de la Justicia Laboral y un paquete de cambios negociado con gobernadores y gremios, el oficialismo busca encaminar la aprobación y girar el proyecto a Diputados, donde el Gobierno pretende convertir la reforma en ley antes de fin de mes.

