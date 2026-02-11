Rodolfo Aguiar: “Sentencia de muerte para cada una de las provincias si se aprueba esta reforma laboral”

La discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno tuvo un nuevo capítulo con las declaraciones de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien conversó con Canal E y cuestionó el proyecto oficialista, apuntó contra los gobernadores y confirmó que el sindicalismo profundizará las medidas de fuerza.

En el marco de la movilización realizada en Rosario y mientras el Congreso debatía la iniciativa, Rodolfo Aguiar sostuvo que, “más ruido viene generando este Gobierno hace dos años” y afirmó que, “el ruido está en los hogares de todas las familias que han quedado en la calle”. En ese sentido, remarcó que, “se destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo registrados”.

La advertencia para los gobernadores

Asimismo, explicó el sentido de una de sus frases más difundidas en las últimas horas, dirigida a los mandatarios provinciales. Según señaló, “una expresión clara, sentencia de muerte para cada una de las provincias, porque si se aprueba esta reforma laboral, se termina de destruir el empleo en todos los distritos del país y se termina de fundir a las provincias”.

Aguiar aseguró que el paro aislado el día del tratamiento legislativo no alcanza y que “tenemos que definir un plan de acción antes para ir a interpelar a los gobernadores en la provincia, para que nos den explicaciones a cambio de qué se hacen los sindicalistas, a cambio de que se involucran en un debate sobre la reforma laboral”.

La manipulación del Gobierno para aprobar la ley

Además, denunció presiones del Ejecutivo sobre las provincias y el Senado: “El Gobierno recorrió con un maletín todas las provincias y hoy empieza con los sobornos a una buena parte del Senado para que se apruebe una norma que directamente pone en peligro de desaparecer a todos los derechos laborales que conocemos”.

Sobre las próximas medidas, el entrevistado sostuvo que primero es necesario discutir el contenido del proyecto: “Tenemos que poner en debate esas 28 modificaciones”. Y advirtió: “No podemos canjear el financiamiento, por más importante por supuesto que sea, de las organizaciones gremiales por la esclavitud de los trabajadores”.

Luego, señaló que la historia juzgará la postura del sindicalismo: “La historia nos va a juzgar a los sindicalistas, nos va a hacer explicar qué posición tuvimos en este tiempo y frente a esta reforma laboral que viene a quitarnos todos nuestros derechos”.