La consultora CB Global Data, presentó una encuesta que midió la imagen positiva de Javier Milei y Axel Kicillof en el Gran Buenos Aires.

La anterior semana, se había medido a los dirigentes a nivel nacional, lo cual arrojó una mejor imagen del presidente, en promedio entre todas las provincias en las que Javier Milei se impone en 21 de 24 provincias.. Sin embargo, la provincvia Buenos Aires siempre sigue marcando su tendencia peronista, dando un 47% de imagen positiva a Axel Kicillof por sobre un 41,2% de Milei. Es decir que el gobernador bonaerensw se impone en 20 distritros contra 4 que lidera en imagen el Presidente

En el desglose de la imagen de cada uno por municipio, los resultados se presentan inversamente a los del país.

Milei no logra que sus niveles de aprobación superen a los de desaprobación en ninguno de los distritos, incluso aquellos en los que registra los mayores porcentajes de imagen positiva. Es el caso de Vicente López, San Isidro y San Fernando, donde supera los 40 puntos porcentuales, pero apenas baja del 50% de desaprobación.

El primero muestra una diferencia de 4%, siendo la aprobación un 44,5% mientras que la desaprobación un 48,6%. En San Isidro muestra un 41,7% de balance positivo contra un 49,2% de negativo. En San Fernando la diferencia es mayor, llegando a un 53,7% de imagen negativa y 40,9% a favor.

Esto es inversamente proporocional al resultado de la imagen de Milei a nivel nacional. Allí, su imagen positiva en provincias como Córdoba, Mendoza e incluso San Luis, llega a marcar una diferencia de hasta 18 puntos entre la positiva y la negativa.

Los desempeños mas bajos del libertario se dan en La Matanza alcanzando un 70,2% de desaprobación y apenas 23,1% positivo. En Florencio Varela la valoración asciende a 24,7% pero la imagen negativa se mantiene alta en 69,9%. El municipio de Merlo el 68,7% de los encuestados responde de manera negativa mientras que 25,7% tiene una mirada a favor.

Entre los municipios con peor imagen también se encuentran Lanús y Lomas de Zamora (66,6%), Almirante Brown (63,6%), Quilmes (63,1%) y Moreno (64,8%).

En comunicación con PERFIL, Cristian Buttié, director de CB Consultora, fue consultado respecto de estos números y por qué Milei logra obtener un balance positivo en el país, pero no en la Provincia. El analista calificó a la población del Gran Buenos Aires, sobre todo el sur, como apáticos a la ideología del presidente. Las elecciones presidenciales (2023) y sobre todo las de medio termino (2025) lo demostraron.

Según Buttié, los números de Milei, principalmente en zona sur del conurbano, son totalmente coincidentes a la identidad política de la mayoría de los vecinos de esa zona. Sumado a ello, la intensificación de las políticas del gobierno, demostraron a la población que él es lo que realmente ellos pensaban, lo cual sigue profundizando la desafección.

En este contexto, el Gran Buenos Aires sigue presentándose como la batalla más difícil para el presiente, al igual que lo fue para Macri en 2019. Sin embargo, el resto de la provincia de Buenos Aires muestra cierta diferenciación al tratarse en muchos casos de un sector productivo agrícola, que se ve beneficiado con la baja de retenciones y cuya identidad es históricamente antikirchnerista.

De todos modos, al consultar a Buttié sobre la posibilidad de mejorar la imagen de Milei, principalmente en los sectores del conurbano, el especialista tiene una mirada poco esperanzadora para el gobierno.

El peronismo se encuentra arraigado y muy bien posicionado en este sector, por lo que, revertir su imagen negativa, sobre todo teniendo en cuenta su modelo político y económico, resulta incluso difícil de imaginar.

Por el contrario, el analista considera que la distancia ideológica será cada vez mayor, tal como sucedió en 2019, donde el voto del Gran Buenos Aires fue fundamental para consagrar a Alberto Fernández presidente y quitó a María Eugenia Vidal del puesto de gobernadora, donde tenía una imagen positiva. La opinión del electorado de esa zona es coincidente con esa época.

Qué pasa con Axel Kicillof

La otra cara la representa Axel Kicillof. A nivel nacional, la imagen positiva del Gobernador solo logra superar a la negativa en Santiago del Estero. A pesar de ello, la Provincia de Buenos Aires entrega la segunda mejor valoración del país, con un 47% de imagen positiva.

En Florencio Varela, el dirigente peronista recolecta la mayor cantidad de puntos, con un 52,8% de aprobación por sobre un 43,2% de imagen negativa. La Matanza es el segundo distrito con mejor reputación, donde cosecha un 50,9% contra 46,3% de percepción desfavorable. Almirante Brown se presenta como el ultimo bastión fuerte, con 50,6% de aceptación respecto de 45,2% de saldo negativo. La lista los municipios donde Kicillof es más valorado se cierra con Avellaneda (49%), José C. Paz (48,7%), Malvinas Argentinas (47,8%), Merlo (47,5%) y Moreno (47,9%).

No obstante, entre los distritos de mayor imagen negativa, la diferencia entre los porcentajes es muy amplia. San Isidro figura con un 70,9% de imagen negativa para el gobernador y solo un 25,2% de percepción positiva. Igualmente, en Vicente López, el segundo con peor percepción, el porcentaje de desaprobación pierde unos cuantos puntos llegando al 65,8%. Tigre se posiciona tercero en la lista ascendente con un 59,9% de opinión desfavorable.

Acompañados de Pilar, esos tres municipios son lo únicos del Gran Buenos Aires en los que Milei presenta una aceptación superior a la de Kicillof.

Es importante destacar que Axel Kicillof cuenta en la provincia con el respaldo de los intendentes. De 40 municipios que conforman el Gran Buenos Aires, 34 quedaron en manos de representantes de partidos peronistas o kirchneristas.

En este sentido, Buttié destaca que la buena imagen de Kicillof es una conjugación entre su propia valoración y el posicionamiento de intendentes que alimentan su imagen. Algunos municipios tienen intendentes que, no solo tienen aprobación de sus ciudadanos, sino también representan al distrito como parte de su entidad. Este aparato representa para el gobernador una espalda política fundamental.

A la pregunta de quién suma más a la imagen de quién, si los intendentes a Kicillof o viceversa, el analista respondió que considera que son ellos quienes le representan mayores beneficios a él. En este sentido, aclara que el gobernador no les resta, pero ellos le suman.

La valoración de los intendentes

La misma encuesta data el ranking de imagen positiva de los intendentes del Gran Buenos Aires.

Sobre un total de 18.804 encuestados, con un error muestral proyectado en +/- 3 a 4%, la encuesta elaborada entre el 4 y el 8 de febrero de 2026, arrojó una clasificación de 24 intendentes desde el que obtuvo mayor imagen positiva hasta el que menos.

Encabeza la lista Federico Achaval, intendente de Pilar con un 62,2% de valoración. Se ganó la reelección en 2023 apoyado en una gestión fuertemente territorializada y en la priorización de políticas locales visibles. Su valoración no parece depender exclusivamente de su alineamiento partidario sino de una estrategia de desacople respecto del clima político nacional, con bajo nivel de confrontación discursiva y foco en la administración municipal. Su imagen negativa se mantiene en un 34,2%.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, es el segundo en el ranking de CB Global Data con un 61,5% de imagen positiva. Su relación con Kicillof es cercana y fluida, debido a su pasado como ministro de Infraestructura bonaerense. Nardini combina perfil de gestión con alineamiento político explícito con la Provincia, lo que le permite capitalizar recursos y respaldo institucional sin que ello impacte negativamente en su imagen local.

Kicillof conduce y arranca su proyección nacional, pero Máximo guarda una pieza clave

El podio lo cierra Jaime Méndez, referente de San Miguel, con un 59,7% de aprobación contra un 35,1% de desaprobación. Es el primero que aparece en la lista que no pertenece a las listas peronistas, sino que representa el espacio político de Joaquín de la Torre, referente de Juntos por el Cambio.

Los últimos lugares en la lista los ocupan Lucas Ghí, intendente de Morón, con un 55.9% de imagen negativa, Pablo Descalzo de Ituzaingó con 55,1% de desaprobación y Fernando Moreira, intendente de Gral. San Martin, con un 52,7% de opinión desfavorable.

En términos generales, quienes tienen imagen positiva mas alta que la negativa, logran un diferencial mayor que aquellos cuya gestión esta mal valorada. Además, en la encuesta se consideran casos como los de Eva Mieri (Quilmes), Lorena Espina (Jose C. Paz) y Carlos Balor (Berazategui), que ejercen la intendencia hace solo unos meses por licencia y fallecimiento de sus antecesores, respectivamente. Los tres devuelven un valor de “no sabe/ no contesta” más alto que valoración positiva o negativa.

Análisis final

La tendencia que demuestra el ranking es la municipalización de la política. Los resultados demuestran que los encuestados valoraron la gestión local por sobre la alineación ideológica de sus intendentes. Esto se refiere a obra publica visible, presencia territorial y agenda concreta de servicios. En esta línea, los perfiles con continuidad en el cargo han presentado una mejor imagen que aquellos que solo tienen un mandato, o menos, en su haber.

Además, aquellos dirigentes que se mostraron lejos del tenso clima de política nacional, obtuvieron balances favorables, sin importar el partido al que pertenezcan, lo cual se demuestra en el podio compartido por representantes del peronismo (Achaval y Nardini) y del ex Juntos por el Cambio (Méndez).

Esto representa un claro desafío para La Libertad Avanza, un partido que no tiene ningún tipo de anclaje en el Gran Buenos Aires. La falta de representantes significa también la imposibilidad de liderar distritos clave que puedan servir de ejemplo de gestión. El partido libertario aun esta sostenido en su discurso, lo cual parece no ser suficiente para el bastión político más importante del país.

Asimismo, esto representa una clara ventaja para Kicillof quien tiene la posibilidad de reforzar los oficialismos locales desde adentro y con vía libre.

