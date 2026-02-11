En "QR!", Pablo Caruso habló de los manifestantes con bombas molotov frente a la inacción de la policía y dijo que “el Gobierno ganó"

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso habló de lo que ocurrió afuera del Congreso mientras los senadores discutían la reforma laboral que impulsa Javier Milei. El periodista remarcó que el oficialismo obtuvo un triunfo estratégico: “Claramente, hoy el Gobierno ganó, ya que la imagen más difundida fue cuatro muchachos que pusieron un par de cartulinas, tomaron la línea de luz y muy tranquilos prepararon las bombas molotov. Muy contentos los profes de química en general. Llama mucho la atención lo que pasó. Yo no estoy en condiciones de decir: 'son infiltrados', pero los dejaron hacer”.

Y agregó: “La distancia a la que estaban de la valla... era para que alguien del comando central dijera: 'Llamá a la policía y detené a estos cuatro'. Toda la escena era recontra funcional. No estamos en condiciones de decir son infiltrados... o son idiotas útiles. Capaz que dentro de unos días los agarran. Puede ser, puede ser... pero la funcionalidad de esta escena dice de todo”.

Reforma Laboral, en vivo: el oficialismo asegura que la oposición "no leyó o no entendió la ley"

Irina Hauser, panelista, remarcó: “Hubo mucha gente detenida. En un momento hubo 70 personas juntas detenidas. En este momento hay 17 detenciones convalidadas, pero estaban llegando nuevas personas. Es decir, todavía no tenemos el número definitivo. Además, una cantidad de heridos impresionante. Este es también el último dato que pasaron a última hora. Hay que ver si las personas detenidas terminan con causas... no creo”.

Tras esa introducción, Caruso hizo su editorial remarcando que los cuatro jóvenes armando las molotov frente a todos “fue la imagen bien lograda por el Gobierno. La imagen del día”. Y luego agregó: “Se está debatiendo la reforma laboral, pero no es solo la reforma laboral, es un momento bisagra. Para ser claros, el Poder Ejecutivo, Javier Milei y su equipo le dieron la razón a QR!, el análisis del Gobierno fue exactamente el que hicimos ayer", señaló, en referencia a cuando se diagnosticó: "Va a ser muy importante la calle. Porque en la calle se juega la autoestima de los pueblos”.

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones de los trabajadores con la nueva ley

El conductor señaló: “Por eso, la importancia de lo que debería haber ocurrido... lo que pasó en otras movilizaciones, por ejemplo, una de las últimas manifestaciones cerca del Congreso: ahí está la movilización, ahí está el volumen, ahí está el dato político de una buena parte de la sociedad que le dice a quienes están observando: 'Acá hay una resistencia importante. Mirá el músculo que tienen los sectores que hacen resistencia al Gobierno'. Hoy el Gobierno, en coordinación con todos los medios de comunicación, todos, eh, que no tuvieron la inteligencia —no quisieron, no pudieron— de ir a tomar las imágenes que estaban ocurriendo de Sáenz Peña para atrás, y estos 4 o 5 que armaron, en vivo y en directo, las bombas molotov que le dieron sentido a la narrativa del Gobierno: 'Son 4 o 5 son todos violentos'”.

El periodista fue contundente: “Claramente el Gobierno tiene una agenda contraria a la de trabajadores y trabajadoras en Argentina. Hoy ganó el Gobierno con esos cuatro infiltrados, idiotas útiles, da lo mismo. Muy distinto a lo que está pasando en Santa Fe. Todo lo que no se vio en Congreso se vio en Santa Fe. Y Pullaro tuvo que retroceder en chancletas”.