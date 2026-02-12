Entre risas, abrazos y tuits, el Gobierno celebró la media sanción de la Reforma Laboral

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presentó pasadas las 00:30 en un palco del recinto del Senado a la espera de la votación de la reforma laboral, al que se dio casi una hora después. La hermana del mandatario llegó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los funcionarios ingresaron al recinto cuando terminaba de brindar su discurso el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, a tiempo para escuchar a la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó a la hermana del presidente Javier Milei y al resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, ante lo que la secretaria General de la Presidencia esbozó una leve sonrisa.

Bullrich tuvo el discurso final del debate que duró más de 12 horas y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra. Minutos después, cuando la sesión siguió con la votación en particular, la titular de la bancada oficialista subió al palco para celebrar con los funcionarios nacionales, entre abrazos y sonrisas.

Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

El presidente, por su parte, celebró con un mensaje lacónico en su cuenta de X (antes Twitter): "Histórico", escribió, junto a su latiguillo en siglas: "Viva la libertad, carajo" ("VLLC"). Luego retuiteó a Martín Menem, quien consideró: "Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema. Felicitaciones a los senadores por dar este paso y a la mesa política de Casa Rosada, que empuja todos los días para que estos cambios avancen". "Ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley", concluyó el titular de la Cámara Baja.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dijo que se dio "el primer paso hacia un cambio histórico", mientras que la Jefatura de Gabinete posteó que la media sanción "representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina".

"La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el Gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país. La nueva legislación continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, profundizando un proceso de cambio que busca dejar atrás décadas de estancamiento y proyectar a la Argentina hacia una nueva etapa de desarrollo y crecimiento", concluyó el área que conduce Adorni.

“Son delincuentes organizados y se les acabó la joda”: la reacción del Gobierno ante los incidentes frente al Congreso

El Gobierno calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes durante las protestas en el Congreso contra la reforma laboral. “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.

La protesta de la CGT se salió de cauce y terminó con decenas de detenidos

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que “por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”. “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”. “La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y 'ganen' en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.

Por último, Manuel Adorni consideró: "Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas".