La protesta de la CGT se salió de cauce y terminó con decenas de detenidos

La movilización en las inmediaciones del Congreso contra la reforma laboral se empezó a desarticular cerca de las 17. Un grupo minoritario de personas encapuchadas tiró piedras y bombas molotov contra la Policía y fue la excusa perfecta para que se avanzara contra las columnas de los manifestantes, que habían comenzado a concentrar al mediodía de forma pacífica. A fuerza de gases lacrimógenos y represión, el operativo consiguió vaciar la plaza de Los dos Congresos, la Avenida de Mayo y todas las calles adyacentes. Para las 19, comenzaron a llegar autoconvocados para continuar con la marcha durante la sesión del Senado.

Se registraron decenas de detenidos aunque todavía no se conoce la cifra oficial. PERFIL se comunicó con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para conocer el número, pero no recibió respuesta. Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), alrededor de las 18, aseguraron que recién se estaban comenzando a convalidar las retenciones y la organización tenía registradas unas 5. Sin embargo, hubo mucha gente retenida: unas 50 solo en la intersección de 9 de Julio y México, hasta donde se extendió la persecución a quienes protestaban, en lo que se asemejó a una "cacería al voleo".

La primera avanzada policial sucedió alrededor de las 16 en Entre Ríos y Rivadavia luego de los primeros piedrazos, mientras los camiones hidrantes intentaban disuadir la protesta. La mayoría de los manifestantes comenzó a retroceder. Lejos de aplacarse, el conflicto escaló unos minutos después en Sáenz Peña y Rivadavia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reforma laboral: el oficialismo logró abrir la sesión sin el PJ y sumó el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad

Los manifestantes afectados por los gases fueron atendidos por voluntarios identificados con trajes naranjas, que asistían tirando leche en los ojos y jugo de limón. Dentro del Congreso, los periodistas que están cubriendo la sesión contaron que llegó gas residual.

Cuando la policía logró despejar a la mayoría, efectivos de la Unidad de Saturación y Detención de la Policía de la Ciudad, rodearon la Plaza de los Dos Congresos mientras que diferentes grupos se encargaron de cerrar las calles de acceso a la zona. Las corridas contra los manifestantes llegaron hasta Constitución. Quienes formaban parte de la movilización denunciaron ante los canales de televisión la presencia de "infiltrados" que desvirtuaron el reclamo.

Continúa la concentración en Plaza de Mayo

Al mediodía, cuando la gente comenzó a acercarse al Palacio Legislativo, la mayoría de los manifestantes formaban parte de alguna columna. Hubo presencia de organizaciones sindicales, políticas y sociales. Temprano también se vio caminar entre la gente a dirigentes de la izquierda y del peronismo. El gobernador Axel Kicillof fue una de las figuras políticas que participó.

Luego de la represión la plaza quedó vacía. Sin embargo, cerca de las 19 comenzaron a llegar manifestantes autoconvocados, sin banderas, con la intención de continuar la protesta hasta que el Senado vote.

La tensión no aflojaba cuando ya era esa hora. Si bien todavía no se sabe si las organizaciones volverán a la manifestación de manera orgánica, el operativo policial se mantuvo activo.