Eclipse solar anular: el “anillo de fuego” que iluminará los cielos australes este 17 de febrero

El calendario astronómico de 2026 abre con un fenómeno tan breve como impactante. Este martes 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”, un evento que podrá observarse en pocas regiones del planeta y cuya trayectoria principal atravesará zonas remotas del hemisferio sur.

Anillo de fuego en el cielo: cuándo es el eclipse solar anular de febrero 2026 y cómo verlo

El eclipse anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo. A diferencia de un eclipse total, el disco lunar deja visible un halo luminoso en los bordes: un círculo brillante que rodea la silueta oscura de nuestro satélite natural.

Por qué se forma el “anillo de fuego”

La explicación científica está ligada a la órbita lunar. La Luna no gira alrededor de la Tierra en un círculo perfecto, sino en una órbita elíptica. Cuando el eclipse coincide con el momento en que la Luna se encuentra cerca de su apogeo —el punto más lejano de la Tierra— su tamaño aparente se percibe ligeramente más pequeño que el del Sol.

Según datos difundidos por la NASA, en este caso la diferencia será de aproximadamente un 1,1 %. Esa leve variación es suficiente para que la sombra central —la umbra— no llegue a tocar la superficie terrestre. En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, responsable de que el Sol no se oscurezca por completo y se mantenga visible ese característico anillo de luz.

La franja de anularidad tendrá un ancho estimado de unos 616 kilómetros y recorrerá principalmente regiones de la Antártida y el océano Antártico. Se trata de una de las trayectorias más aisladas de los últimos años, lo que convierte a este eclipse en un desafío logístico para científicos y observadores.

Al no atravesar grandes centros urbanos, el fenómeno será visible en su fase anular completa solo desde puntos muy específicos del territorio antártico. En el resto del mundo, el evento se apreciará como un eclipse parcial, con distintos niveles de cobertura solar.

Dónde podrá verse el eclipse parcial

Entre los lugares donde se registrará algún grado de oscurecimiento se destacan:

- Isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur: el Sol alcanzará un 83 % de cobertura alrededor de las 10:12 hora local.

- Ciudad del Cabo, en Sudáfrica: el eclipse será parcial, con un 11 % del disco solar cubierto hacia las 06:17.

- Punta Arenas, en Chile: el fenómeno coincidirá con el atardecer y el oscurecimiento será leve, cercano al 5 % alrededor de las 21:08.

En el sur de África y en el extremo austral de la Patagonia sudamericana, el oscurecimiento será superficial y, según estimaciones técnicas, podría alcanzar como máximo un 40 % en algunas zonas.

Duración y ciclo astronómico

La fase máxima de anularidad tendrá una duración de 2 minutos y 20,9 segundos. Aunque breve, ese lapso concentra el momento más esperado: el instante en que el Sol queda convertido en un círculo perfecto de fuego suspendido en el cielo.

Este eclipse integra el ciclo Saros 121, una secuencia astronómica que comenzó en el año 944 d. C. y concluirá en junio de 2206. El evento de febrero será el número 75 de esa serie, una cadencia que se repite aproximadamente cada 18 años, 11 días y 8 horas.

Debido al carácter remoto de su trayectoria, la NASA aún no confirmó si realizará una transmisión en directo o actividades públicas de divulgación. En eclipses anteriores, la agencia espacial estadounidense desplegó operativos especiales en zonas pobladas, algo que en esta ocasión podría verse limitado por la ubicación geográfica del fenómeno.

Mientras el “anillo de fuego” de febrero será un espectáculo reservado a pocos, los aficionados ya miran con atención hacia el 12 de agosto de 2026. Ese día se producirá un eclipse solar total cuya franja cruzará áreas más accesibles de Europa, incluyendo España, Islandia y Groenlandia, lo que facilitará su observación masiva y cobertura científica.

El eclipse anular del 17 de febrero, en cambio, quedará como una postal casi exclusiva del extremo sur del planeta: un recordatorio de que, incluso en los rincones más inhóspitos, el cielo continúa ofreciendo escenas que combinan precisión astronómica y asombro colectivo.