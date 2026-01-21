El eclipse de la fe tradicional: la metamorfosis religiosa que redefine a Argentina y América Latina

El panorama espiritual de América Latina atraviesa una transformación estructural sin precedentes en el último siglo. Según el reciente informe del Pew Research Center, la proporción de adultos que se identifican como católicos ha disminuido al menos 9 puntos porcentuales en seis de las naciones más pobladas de la región durante la última década. Este cambio no es superficial, sino que refleja un movimiento tectónico en la identidad cultural de las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que juntos albergan a tres cuartas partes de la población regional, muestran una tendencia consistente hacia la diversificación de creencias. "La proporción de católicos en varios países latinoamericanos se ha reducido en los últimos 10 años, mientras que un porcentaje creciente de adultos no tiene afiliación religiosa", señalan Kirsten Lesage y Jonathan Evans en el informe del Pew Research Center.

En este escenario, el grupo denominado "ninguna" —ateos, agnósticos o personas sin religión particular— ha emergido como la fuerza de mayor crecimiento. Mientras el catolicismo cede terreno, el sector sin afiliación ha aumentado al menos 7 puntos en todos los países analizados. Este fenómeno ha provocado que, en naciones como Argentina, Chile, Colombia y México, las personas sin religión ya superen en número a los fieles protestantes.

La comparación histórica revela la magnitud del cambio en el tiempo. A principios del siglo XX, la vasta mayoría de los latinoamericanos eran católicos practicantes por tradición y herencia. Sin embargo, para finales del centenario, la erosión ya era visible en las bases de datos globales. Argentina es un caso testigo: en 1900, el 97% de su población total se declaraba católica, cifra que cayó al 82% en el año 2000.

Argentina destaca en el estudio por la aceleración de su secularización y el desapego a las instituciones tradicionales. Entre el periodo 2013-2014 y el año 2024, el porcentaje de adultos católicos en el país descendió del 71% al 58%. Esta caída de 13 puntos porcentuales sitúa a la nación austral en una posición de cambio drástico, solo superada en magnitud por las pérdidas registradas en Colombia, Chile y Brasil.

En contraste con el declive católico, los argentinos sin filiación religiosa han duplicado su presencia en la sociedad. Actualmente, el 24% de los adultos en Argentina se describe con "ninguna", frente al escaso 11% que representaban hace apenas diez años. Este grupo supera ampliamente al sector protestante, que se ha mantenido estático en un 16% de la población adulta.

La brecha generacional en el país es uno de los factores más determinantes de esta nueva realidad. Los datos indican que solo el 47% de los argentinos de entre 18 y 34 años se identifican como católicos, mientras que en el segmento de 50 años o más, la cifra asciende al 67%. Esta disparidad sugiere que el relevo generacional está alejándose de los dogmas tradicionales de la Iglesia romana.

A pesar de este alejamiento institucional, la espiritualidad no ha desaparecido del horizonte argentino. El informe resalta un dato singular: el 62% de los que respondieron a "ninguna" religión en Argentina afirma creer en Dios. Este fenómeno muestra que la pérdida de fe en la institución no conlleva necesariamente un ateísmo militante, sino una forma de creencia desvinculada de las estructuras eclesiásticas tradicionales.

El contraste entre la devoción latina y la frialdad europea

Al analizar la intensidad de la fe, América Latina sigue presentándose como una región significativamente más religiosa que el promedio europeo. Mientras que en Europa muchos adultos han abandonado el cristianismo desde la infancia, en los seis países latinoamericanos estudiados, alrededor de nueve de cada diez adultos afirman creer en Dios.

Un hallazgo sorprendente del estudio es que los ciudadanos sin religión en América Latina muestran niveles de compromiso espiritual comparables a los de los cristianos en Europa. Por ejemplo, el 62% de los "ninguna" argentinos cree en Dios, un porcentaje similar al 58% de los cristianos suecos que expresan la misma convicción.

La práctica de la oración también marca una diferencia notable entre ambos continentes. En Brasil, Colombia y Perú, un tercio o más de las personas sin afiliación religiosa reza al menos una vez al día. Este nivel de actividad espiritual es equivalente al que reportan los cristianos en varios países europeos, lo que subraya la persistencia de lo sagrado en la cultura latinoamericana.

Incluso en la valoración personal de la fe, los contrastes son evidentes. Cerca del 40% de los adultos sin religión en Brasil y Perú consideran que la religión es muy importante en sus vidas. Esta cifra guarda una similitud estadística con la importancia que los cristianos en Grecia o los Países Bajos otorgan a sus propias creencias.

El fenómeno del "tránsito religioso" o cambio de afiliación es el motor principal detrás de estas estadísticas. Según el informe, aproximadamente dos de cada diez adultos en los países encuestados fueron criados como católicos pero han abandonado la Iglesia. En Colombia, el 22% de la población adulta ha realizado este cambio, de los cuales la mayoría se ha unido a los de "ninguna".

Brasil se distingue como el único caso donde los excatólicos prefieren migrar hacia el protestantismo antes que a la falta de afiliación. En la nación vecina, el 13% de los adultos son antiguos católicos que ahora se identifican como protestantes, mientras que solo el 7% optó por declararse sin religión.

Dentro del mundo protestante, el pentecostalismo (movimiento evangélico), que experimentó un auge masivo en décadas anteriores, parece haber perdido cierta tracción interna. Aunque sigue siendo una fuerza relevante, el porcentaje de protestantes que se definen como pentecostales cayó en Argentina del 71% al 54% en la última década.

"La mayoría de los excatólicos en América Latina ahora se identifican como personas sin religión o como protestantes", explica el documento del Pew Research Center. Esta migración de fieles sugiere un mercado espiritual dinámico donde las identidades ya no son estáticas ni se heredan de por vida, configurando un mapa regional donde la diversidad es la nueva norma.