Argentina volvió a subirse al podio y se destacó en el Mundial del Helado 2026 en Italia

La Selección Nacional del Helado Artesanal logró el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026, la competencia internacional más importante del sector, que se realizó en Rimini, en el marco de la 46° edición de SIGEP. Aquel equipo nacional se destacó por sus elaboraciones inspiradas en la naturaleza y en las mariposas, superando a otros 11 países de los cinco continentes. Singapur y Francia ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

Acompañado por Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Federico Mercado, el conjunto argentino, liderado por el Capitán Eduardo Zacaría, se enfrentó a ocho desafíos que evaluaron habilidades en diversas modalidades, desde helado salado para alta cocina hasta esculturas de chocolate y postres individuales. Esta edición representó una evolución para el equipo, que en la competencia anterior había conseguido el cuarto lugar.

Desde el presidente de AFADHYA y Maestro Heladero, Maximiliano Maccarrone, se expresó: “Es un hecho: tenemos uno de los mejores helados artesanales del mundo. Este logro refleja años de esfuerzo, capacitación y trabajo colectivo. El helado artesanal es un verdadero embajador de nuestra gastronomía y orgullo nacional”. Además, Maccarrone fue elegido Presidente del Jurado de la GWC 2026, un cargo que por primera vez ocupa un representante americano.

Las elaboraciones argentinas, inspiradas en "Divina Terra" y la Pachamama

Los equipos presentaron una temática central y la delegación nacional eligió “Jardín de mariposas”, que inspiró siete elaboraciones y una escultura de chocolate. Algunos de los desafíos fueron la “Mistery Box”, donde el ingrediente sorpresa fue frambuesa; el Vassoio Tronquetto, con capas de bizcocho, helados y gelatinas; paletas glaseadas con formas de alas de mariposa; tortas heladas con mariposas centrales de sorbet y gelatina; y mignones de chocolate con combinaciones.

La tartaleta de queso se combinó con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima

A la par, el helado salado también tuvo su lugar en la competencia: el equipo presentó tartaletas de queso con chutney de tomate, sorbet de tomate con masa brioche, pan de especias con flan de ave y farsa de pescado, incorporando técnicas de alta cocina y combinaciones sofisticadas de sabores y texturas.

De hecho, el capitán Eduardo Zacaría destacó: “Es un orgullo liderar este equipo. Tuvimos un año de intensa preparación y desarrollo de sabores, técnicas y presentación. Dejamos al helado artesanal argentino en lo más alto y esperamos seguir superándonos en las próximas competencias”.

La delegación contó con el apoyo de Aromitalia, Baires Cocina, Cattabriga, Milkaut Profesional, Techfrost, Pehuenia, ISA, Alyser, Oyambre, Vacalin, FAM, San Ignacio, Ghelco, Tronador Chocolates, La Serenísima, Águila y Materia Prima.

