El helado "de terror" que desató comparaciones con carne cruda: lluvia de memes

Según los usuarios de la red social X el helado, de una cadena argentina, dista mucho de tener un buen aspecto, lo que desató una catarata de comentarios y comparaciones con productos cárnicos.

Rodri (@rdrmrca) 12012026
Rodri (@rdrmrca) No pierden para nada la cadena de frío los productos de @GridoHelados | @rdrmrca

Una nueva propuesta de una cadena de heladerías argentina generó una ola de memes en redes sociales. Todo empezó cuando un usuario de X (ex Twitter) compartió la imagen de un helado que despertó comparaciones con carne cruda y escenas de terror. El posteo se volvió viral y desató una catarata de bromas, memes y reacciones en redes sociales.

Rodri (@rdrmrca) 12012026

Rápidamente los usuarios de la red lo apodaron como el “helado de terror”. Los memes no tardaron en aparecer: "Les juro que me empecé a preguntar desde cuando Grido vende carne", bromeó un usuario en X. "Parece un cacho de hígado eso", señaló la usuaria @divina_manne. El Dr. Opinólogo (@DoctorOpinologo) ironizó calificándolo como el "primer helado que te provoca Síndrome Urémico Hemolítico".

@__minanism 12012026

X @gomitas_rancias 12012026

@ByBoringBrick1 12012026

x @francogxmxnxz 12012026

La estética disruptiva forma parte de la estrategia de la marca para generar impacto visual y conversación digital en este inicio de año. Aunque el aspecto pueda resultar chocante para algunos, la realidad es que se trata de una apuesta por sabores frutales intensos a pedido de algunos consumidores como explica Grido en su portales oficiales.

@_nnnnati 12012026

@Alexei_RZ 12012026

Este no es el primer acierto viral de la cadena. Durante 2025 y lo que va de 2026, la estrategia de "marketing de misterio" ha dado grandes resultados, como ya lo han sido las estrategias de “El Alfajor Secreto”(un alfajor envuelto en una caja sin descripciones), “El Palito Viral” (creado por un cliente) y “Grido Go” (locales automatizados)

