Banfield transformó un video viral en una campaña para visibilizar y prevenir el cáncer de mama

Hace un mes, una imagen del entretiempo del partido entre Banfield y Tigre se convirtió en uno de los virales más comentados del fútbol argentino. Las cámaras de la TV enfocaron a dos hinchas en la platea y los gestos de una de ellas, Gisela, desataron un sinfín de teorías en redes sociales, la mayoría vinculadas a cuestiones sexuales. Pero este domingo, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el club y la propia protagonista revelaron la verdadera y conmovedora historia detrás de esa charla.

en un emotivo video publicado por el club, Gisela contó el verdadero contexto de la conversación con su amiga. "Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado", explicó.

Los gestos que se viralizaron y fueron sacados de contexto, en realidad, describían el procedimiento médico. "Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo", aclaró Gisela en el video.