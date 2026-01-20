martes 20 de enero de 2026
Emblema cultural

Helado Artesanal, una bandera más de la Argentina en el mundo

En la Gelato World Cup 2026 en Rimini, la selección subió al podio con el tercer puesto mundial, tras ser campeona de América, con figuras como Maximiliano Maccarrone como presidente del jurado. Allí, la herencia italiana, materias primas premium como dulce de leche y sambayón único explican su éxito.

Helado artesanal
El helado artesanal argentino se ha consolidado como un emblema cultural y gastronómico de primer nivel | Freepik

Hablar en la Argentina de cultura, de identidad y de un saber hacer que se transmite de generación en generación, es hablar de Helado Artesanal. No se trata solo de un producto que despierta placer y felicidad —algo especialmente necesario en tiempos complejos—, sino de una actividad profundamente arraigada en la vida cotidiana de los argentinos, que genera empleo, impulsa economías locales y posiciona a nuestro país en el mapa gastronómico internacional.

Hoy, el Helado Artesanal Argentino atraviesa una etapa de crecimiento y transformación. A lo largo y ancho del país se abren nuevas heladerías, se profesionalizan los procesos productivos y se consolida una comunidad de maestras y maestros heladeros que entienden su oficio como una combinación virtuosa entre tradición, calidad e innovación. Elaboramos un producto noble, con materias primas de excelencia, que representa valores profundamente.

Ante asociados a nuestra identidad nacional y que hoy, gracias al trabajo y capacitación permanente, traspasa fronteras. Los argentinos consumimos helado artesanal durante todo el año, unos 7,3kg per cápita anuales, y lo elegimos cada vez con mayor conciencia. El cliente actual es más exigente, reconoce la calidad, valora la elaboración artesanal y prioriza aquello que está bien hecho, donde se percibe la mano del maestro heladero. Los sabores clásicos siguen siendo protagonistas, pero conviven con nuevas propuestas, cremas, frutales y recetas innovadoras.

Helado
La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) obtuvo en 2023 el certificado Marca País

En este escenario, cobra cada vez más relevancia el concepto de kilómetro cero y el vínculo directo con los territorios y sus productores. El Helado Artesanal Argentino trabaja con ingredientes de alta calidad, provenientes de fuentes locales y tradicionales, priorizando prácticas sustentables y una mirada responsable sobre los recursos naturales. Esta visión, que hoy atraviesa al Helado Artesanal en el mundo, combina sostenibilidad, innovación y creatividad, y posiciona al sector como parte activa del futuro de la gastronomía.

Vemos un futuro y un presente tan desafiante como apasionante, por lo que trabajamos con una convicción clara: acompañar a los Maestros Heladeros de todo el país, fortalecer una asociación federal, y brindar herramientas para que el Helado Artesanal Argentino siga creciendo y consolidándose.

La innovación es parte fundamental de este camino. El Helado Artesanal nació inspirado en la tradición italiana y evolucionó con el paso del tiempo sin perder su esencia. Hoy, la tecnología, la capacitación y el conocimiento nos permiten perfeccionar procesos, mejorar la calidad del producto final y responder a las nuevas demandas del consumidor, sin renunciar a los valores que nos definen.

En ese sentido, la formación profesional es central, y la reciente creación de la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal es una muestra concreta de ello. A través de la Diplomatura Universitaria en Heladería Artesanal, desarrollada junto a la Universidad Nacional del Comahue, se formaron unas 500 maestras y maestros heladeros de todo el país. Este recorrido educativo marca un antes y un después en el sector, eleva los estándares de calidad y consolida al Helado Artesanal como una actividad cada vez más profesional, reconocida y valorada.

En lo que respecta a certámenes internacionales, Argentina es organizador de la Copa América del Helado Artesanal y Campeón de la última edición. Asimismo, la participación de la Argentina Gelato World Cup, el Mundial del Helado en Rimini, Italia, representa mucho más que una competencia. Es el reconocimiento a un sector que se profesionalizó, que invierte en formación y que se posiciona, por mérito propio, entre los mejores del mundo. Nuestros equipos llevan a ese escenario internacional no solo sabores, sino una historia, una cultura y una manera de entender el helado artesanal.

La Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo. Hoy, el Helado Artesanal se suma con fuerza a ese conjunto de productos que nos representan en el mundo. Con creatividad, capacitación, innovación y una profunda vocación artesanal, el helado argentino se consolida como un verdadero orgullo nacional.

El futuro del sector se construye todos los días, con trabajo colectivo, pasión y una mirada global. Porque el helado artesanal argentino no solo tiene historia: tiene presente y, sobre todo, tiene futuro.

