Helado Artesanal, una bandera más de la Argentina en el mundo

Hablar en la Argentina de cultura, de identidad y de un saber hacer que se transmite de generación en generación, es hablar de Helado Artesanal. No se trata solo de un producto que despierta placer y felicidad —algo especialmente necesario en tiempos complejos—, sino de una actividad profundamente arraigada en la vida cotidiana de los argentinos, que genera empleo, impulsa economías locales y posiciona a nuestro país en el mapa gastronómico internacional.

Hoy, el Helado Artesanal Argentino atraviesa una etapa de crecimiento y transformación. A lo largo y ancho del país se abren nuevas heladerías, se profesionalizan los procesos productivos y se consolida una comunidad de maestras y maestros heladeros que entienden su oficio como una combinación virtuosa entre tradición, calidad e innovación. Elaboramos un producto noble, con materias primas de excelencia, que representa valores profundamente.

Ante asociados a nuestra identidad nacional y que hoy, gracias al trabajo y capacitación permanente, traspasa fronteras. Los argentinos consumimos helado artesanal durante todo el año, unos 7,3kg per cápita anuales, y lo elegimos cada vez con mayor conciencia. El cliente actual es más exigente, reconoce la calidad, valora la elaboración artesanal y prioriza aquello que está bien hecho, donde se percibe la mano del maestro heladero. Los sabores clásicos siguen siendo protagonistas, pero conviven con nuevas propuestas, cremas, frutales y recetas innovadoras.

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) obtuvo en 2023 el certificado Marca País

En este escenario, cobra cada vez más relevancia el concepto de kilómetro cero y el vínculo directo con los territorios y sus productores. El Helado Artesanal Argentino trabaja con ingredientes de alta calidad, provenientes de fuentes locales y tradicionales, priorizando prácticas sustentables y una mirada responsable sobre los recursos naturales. Esta visión, que hoy atraviesa al Helado Artesanal en el mundo, combina sostenibilidad, innovación y creatividad, y posiciona al sector como parte activa del futuro de la gastronomía.

Vemos un futuro y un presente tan desafiante como apasionante, por lo que trabajamos con una convicción clara: acompañar a los Maestros Heladeros de todo el país, fortalecer una asociación federal, y brindar herramientas para que el Helado Artesanal Argentino siga creciendo y consolidándose.

La innovación es parte fundamental de este camino. El Helado Artesanal nació inspirado en la tradición italiana y evolucionó con el paso del tiempo sin perder su esencia. Hoy, la tecnología, la capacitación y el conocimiento nos permiten perfeccionar procesos, mejorar la calidad del producto final y responder a las nuevas demandas del consumidor, sin renunciar a los valores que nos definen.

En ese sentido, la formación profesional es central, y la reciente creación de la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal es una muestra concreta de ello. A través de la Diplomatura Universitaria en Heladería Artesanal, desarrollada junto a la Universidad Nacional del Comahue, se formaron unas 500 maestras y maestros heladeros de todo el país. Este recorrido educativo marca un antes y un después en el sector, eleva los estándares de calidad y consolida al Helado Artesanal como una actividad cada vez más profesional, reconocida y valorada.

En lo que respecta a certámenes internacionales, Argentina es organizador de la Copa América del Helado Artesanal y Campeón de la última edición. Asimismo, la participación de la Argentina Gelato World Cup, el Mundial del Helado en Rimini, Italia, representa mucho más que una competencia. Es el reconocimiento a un sector que se profesionalizó, que invierte en formación y que se posiciona, por mérito propio, entre los mejores del mundo. Nuestros equipos llevan a ese escenario internacional no solo sabores, sino una historia, una cultura y una manera de entender el helado artesanal.

La Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo. Hoy, el Helado Artesanal se suma con fuerza a ese conjunto de productos que nos representan en el mundo. Con creatividad, capacitación, innovación y una profunda vocación artesanal, el helado argentino se consolida como un verdadero orgullo nacional.

El futuro del sector se construye todos los días, con trabajo colectivo, pasión y una mirada global. Porque el helado artesanal argentino no solo tiene historia: tiene presente y, sobre todo, tiene futuro.