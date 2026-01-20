El reinado digital de Lionel Messi: lo buscaron millones de personas en Wikipedia durante la última década

El Centro de Investigación Pew publicó un extenso análisis sobre el comportamiento de los usuarios en Wikipedia durante los últimos diez años. El informe destaca que la enciclopedia virtual se consolidó como la referencia principal para consultas rápidas sobre figuras públicas. Entre todos los perfiles disponibles, el de Lionel Messi destaca como el más visitado de forma sostenida.

Los datos indican que el interés por el futbolista argentino no solo responde a su rendimiento deportivo, sino a momentos clave de su trayectoria profesional. Las búsquedas experimentaron picos históricos durante las finales de la Copa del Mundo y sus cambios de club. El estudio subraya que su nombre trasciende las barreras idiomáticas en las diversas versiones de la plataforma.

Según el documento del Pew Research Center, la curiosidad global suele estar impulsada por acontecimientos de gran escala. "Messi es el único individuo que figura constantemente entre los artículos más leídos en múltiples idiomas cada año", señala el informe titulado "Wikipedia at 25: What the data tells us".

Este fenómeno posiciona al atleta por encima de mandatarios políticos y estrellas del entretenimiento anglosajón. La regularidad de sus estadísticas refleja un dominio cultural que se mantuvo firme desde mediados de la década pasada. Los analistas del centro notaron que la arquitectura de Wikipedia permite medir este impacto social de manera precisa y detallada.

La hegemonía de las figuras del deporte y el entretenimiento mundial en Wikipedia

El estudio revela que, además del fútbol, las celebridades de la industria musical y cinematográfica dominan gran parte del tráfico digital. Figuras como Taylor Swift y diversos actores de la franquicia Marvel ocupan puestos de privilegio en los registros de la década. No obstante, pocos mantienen la vigencia temporal que demuestra el perfil del capitán argentino.

Las métricas del Pew Research Center exponen que el contenido biográfico es el motor principal de la enciclopedia. El público recurre a estos artículos para verificar datos de vida, premios y controversias recientes. "El interés en las biografías de Wikipedia a menudo refleja las conversaciones culturales más amplias del momento", indica el informe.

Un hallazgo relevante del informe es la discrepancia entre las versiones de Wikipedia en distintos idiomas. Mientras que en inglés prevalecen temas de política interna estadounidense, en español y otros idiomas el deporte es el eje central. Messi se erige como el puente que unifica las tendencias de búsqueda en territorios geográficos totalmente diversos.

El informe también menciona que eventos luctuosos generan un tráfico masivo inmediato hacia las biografías de los involucrados. Las muertes de figuras de la talla de la Reina Isabel II o Kobe Bryant provocaron volúmenes de visitas que rivalizaron con los récords de Messi. Sin embargo, estos son picos aislados comparados con la curva estable del futbolista.

El impacto de las catástrofes y los cambios tecnológicos en las búsquedas

Más allá de las personalidades, el Pew Research Center identificó que los fenómenos globales de salud y tecnología marcaron la década. La pandemia de COVID-19 alteró radicalmente los patrones de consumo de información a partir de 2020. Los artículos técnicos sobre virus y vacunas se convirtieron en los más leídos durante meses consecutivos.

La inteligencia artificial y el ascenso de herramientas como ChatGPT también transformaron las consultas recientes. Los usuarios buscan comprender términos complejos a través de las definiciones estandarizadas de la enciclopedia. El informe destaca que Wikipedia sigue siendo percibida como una fuente de autoridad frente a la desinformación en redes sociales.

"Wikipedia funciona como un primer puerto de escala para las personas que intentan dar sentido a noticias complejas en tiempo real", afirma el estudio del Pew Research Center. Esta función de servicio público se complementa con la búsqueda de entretenimiento, creando un ecosistema de datos donde conviven la ciencia, la geopolítica y el fútbol.

Finalmente, el análisis subraya el papel de los dispositivos móviles en el acceso a la información. Más del 70% de las visitas a los perfiles más populares, incluido el de Messi, se realizan desde teléfonos celulares. Esta inmediatez consolidó a Wikipedia como la herramienta de consulta más importante del siglo XXI para millones de internautas.