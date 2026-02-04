El eclipse lunar 2026 que tendrá lugar el martes 3 de marzo es la continuidad de una secuencia que comenzó con la denominada “Luna de Nieve”, que alcanzó su punto máximo el último domingo 1 de febrero. Se verá de forma diferente según el lugar del planeta desde el que se lo observe. En el caso de Argentina, está ubicado en el sector nombrado como “Moon Setting” (puesta de la Luna).

En la mayor parte de Sudamérica, figura marcado como parcial. El mapa elaborado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio permite precisar que el Oeste del territorio argentino queda mejor posicionado que el Este.

Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La agencia espacial estadounidense difundió un gráfico que muestra una serie de franjas curvas que indican en qué momento del fenómeno astronómico el satélite natural podrá ser visible en cada región.

El eclipse lunar total del 3 de marzo , conocido popularmente como “Luna de Sangre”, la teñirá de un intenso color rojizo durante un período de 82 minutos. Se tratará de uno de los más largos e “impactantes” de los próximos años, según los astrónomos. Visible por miles de millones de personas de distintos puntos del mundo.

“La luz azul se dispersa con relativa facilidad al atravesar la atmósfera terrestre. La luz rojiza, por otro lado, viaja más directamente a través del aire, y por eso vemos la Luna roja”, explicaron desde la NASA.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

El fenómeno tendrá lugar entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante ese proceso, la Luna atravesará la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, y adoptará un tono rojo profundo.

Un mapa de la NASA muestra en qué regiones del mundo se verá cada tramo del eclipse lunar del 3 de marzo

¿En qué período del día será visible el eclipse lunar o la “Luna de Sangre” en Argentina?

El eclipse lunar será visible durante la madrugada en Argentina. No obstante, no podrá contemplarse en su totalidad, debido a que la Luna comenzará a ocultarse mientras el fenómeno celeste aún se encontrará en desarrollo.

El eclipse solar más largo en 100 años ya tiene fecha: cuándo será y por qué este fenómeno será único

En Buenos Aires, la Luna estará muy baja y varias fases importantes quedarán por debajo del horizonte, por lo que no se verán completas.

Por otra parte, la NASA afirmó que el eclipse lunar podrá ser visto en su totalidad desde Asia Oriental y Australia durante la tarde-noche. En tanto que, en América del Norte y América Central podrá apreciarse en la madrugada.

PM/LT