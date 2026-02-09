Anillo de fuego en el cielo: cuándo es el eclipse solar anular de febrero 2026 y cómo verlo

El martes 17 de febrero de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año: un eclipse solar anular, conocido popularmente como anillo de fuego. El fenómeno se producirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol sin llegar a cubrirlo por completo, dejando visible un aro luminoso alrededor del disco lunar. En su punto máximo, el satélite natural ocultará cerca del 96 % de la superficie solar.

El eclipse de febrero será anular, una de las variantes menos frecuentes de los eclipses solares. A diferencia del eclipse total, en este caso la Luna se encuentra en un punto de su órbita más alejado de la Tierra (apogeo), por lo que su tamaño aparente resulta insuficiente para tapar completamente al Sol. El resultado es una imagen única: un círculo oscuro rodeado por un borde brillante que parece encender el cielo.

Además de su atractivo visual, estos eventos son de gran interés científico porque permiten estudiar la interacción entre la luz solar y la atmósfera terrestre, así como perfeccionar modelos de predicción astronómica.

Cuándo será el eclipse solar de febrero 2026

El fenómeno se desarrollará a lo largo de varias horas y sus distintas fases podrán observarse según la ubicación geográfica. En Argentina, los horarios aproximados serán:

- Inicio del eclipse parcial: 06:56

- Comienzo del eclipse anular: 08:42

- Máximo del eclipse: 09:12

- Fin del eclipse anular: 09:41

- Final del eclipse parcial: 11:27

Estos horarios corresponden al momento en que la Luna comienza a cubrir el Sol, alcanza su punto máximo y luego se retira progresivamente del disco solar.

Eclipse anular de Sol en Córdoba: cómo se verá este gran evento astronómico

Dónde se podrá ver el eclipse solar anular

La trayectoria anular, donde el anillo de fuego será visible en todo su esplendor, atravesará regiones remotas del hemisferio sur, especialmente zonas de la Antártida y del Océano Antártico.

En cambio, en amplias áreas del planeta —incluido el extremo sur de Sudamérica, sectores del sur de África y extensas áreas oceánicas— el evento se observará como eclipse parcial, con distintos porcentajes de cobertura solar. En el resto del mundo, el fenómeno podrá seguirse mediante transmisiones en vivo a través de plataformas astronómicas y observatorios internacionales.

Qué ocurre durante un eclipse solar anular

Un eclipse solar se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean durante la fase de Luna nueva. En el caso del eclipse anular, esa alineación no es perfecta en términos de distancia, lo que genera el característico aro luminoso. Durante el máximo del fenómeno, la luz ambiente disminuye levemente y se percibe un cambio sutil en la temperatura y el color del cielo.

Por qué se forma el “anillo de fuego”

La clave está en la órbita elíptica de la Luna. Cuando el satélite se encuentra más lejos de la Tierra, su diámetro aparente es menor que el del Sol. Al alinearse, no logra cubrirlo por completo y deja visible un borde solar continuo, creando el efecto visual que da nombre al fenómeno.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los especialistas advierten que nunca debe observarse el Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse parcial o anular. Para hacerlo de manera segura se recomienda:

- Utilizar gafas certificadas para observación solar, homologadas según normas internacionales.

- Colocar filtros solares especiales en telescopios, binoculares o cámaras.

- Evitar el uso de lentes de sol comunes, radiografías o vidrios ahumados, ya que no protegen la retina.

