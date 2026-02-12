Tras obtener la media sanción en el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre cuáles son, a su juicio, los tres ejes centrales del proyecto de reforma laboral.

Patricia Bullrich celebró la reforma laboral y chicaneó a Cristina Kirchner: "No todo es un estado feudal"

El funcionario sostuvo que la iniciativa no modifica la indemnización por despido -“un mes por año trabajado”-, aunque sí busca reducir la incertidumbre judicial y flexibilizar mecanismos que, según el oficialismo, traban la creación de empleo privado.

1. “El carancheo” y la litigiosidad laboral

Sturzenegger señaló como primer punto lo que definió como “el carancheo”, en referencia al hecho de que "mucha gente vive de la relación laboral, le saca recursos”, afirmó.

Sobre este eje, explicó que el objetivo es limitar la denominada “industria del juicio”. Según aclaró, la reforma no modifica el esquema de indemnización vigente, que continúa siendo de un mes por año trabajado.

“El tema de la industria del juicio no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones (…) sino en que después los fallos judiciales te acrecentaban eso de una manera muy significativa”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que la reforma busca reducir la incertidumbre en la actualización de sentencias: “Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces se dice, por ejemplo, las sentencias se van a actualizar de esta manera. Entonces no vas a tener una sorpresa por ese lado”.

2. Cambios en la negociación laboral

El segundo eje, según explicó el ministro, está vinculado a la forma en que se negocian las condiciones laborales.

“El segundo punto que nosotros planteamos en el documento del Consejo de Mayo es cómo se hace la negociación laboral”, señaló.

Sturzenegger cuestionó el esquema de convenios uniformes para todo el país y sostuvo que genera rigideces. “Tenés muchas provincias, con características típicas de los distintos lugares de Argentina, sin embargo se imponía una única negociación que todos tenían que cumplir. Eso generaba un problema muy fuerte en la creación de empleo”, afirmó.

Según su mirada, el proyecto promueve mayor flexibilidad en la negociación colectiva, permitiendo acuerdos con distintas escalas de representación.

El ministro tildó ese punto como el "central" de la reforma al referirse a la negociación laboral. "Hoy Argentina tiene un mecanismo de negociación que es único en el país y que otros países tienen como Italia y que genera los mismos problemas que acá. Pero en otros países no, porque Alemania no tiene negociación única por país. Tienen, por ejemplo, negociaciones por regiones, por provincias. Lo que acá serían las provincias. O Estados Unidos y Australia tienen negociaciones salariales por empresas, o sea, a un nivel mucho más chico. Quieren que la negociación salarial esté como mucho más cerca de la problemática de la empresa, del lugar y de los problemas, entonces, eso en Argentina no se podía", señaló.

3. La industria del juicio

El tercer punto clave, según el ministro, es el peso que la litigiosidad tiene sobre las empresas, tanto grandes como pymes.

“Y el tercero era el tema de la industria del juicio, que es un peso terrible para las empresas, para grandes y pequeñas, y entonces teníamos que atender”, explicó.

Desde el Gobierno sostienen que reducir la incertidumbre jurídica y flexibilizar ciertos mecanismos de negociación contribuirá a incentivar la contratación formal y reducir los costos asociados al empleo.

En ese plano señaló que, este proyecto que tiene media sanción busca "básicamente reducir esos márgenes de incertidumbre. Entonces se dice, por ejemplo, que las sentencias se van a actualizar de esta manera, entonces no vas a tener una sorpresa por ese lado, ¿se entiende? O sea, (...) el perito va a cobrar por su trabajo, y no por el monto de la sentencia", comentó el ministro.

En la misma línea Sturzenegger intentó aclarar que la indemnización no cambia el hecho de que se pague un mes por año trabajado."Nunca ha habido nadie que nos diga que eso era un problema. Más allá de que te comento que es de los regímenes indemnizatorios más favorables del mundo, pero no era un problema. El problema era la incertidumbre asociada al proceso del litigio, y después, por supuesto, la parte esta que te estoy comentando que tiene que ver con la Ley de Contrato de Trabajo que genera muchas maneras de ajustar la modalidad laboral a lo nuevo, a cómo se trabaja hoy", comentó

En este punto Sturzenegger señaló como "un caso paradigmático", el aporte de Cristian Rotondo a este proyecto, que es el tema de los trabajadores de plataforma. "Los trabajadores tenían un problema tremendo, en tanto las propias empresas les querían dar seguros pero tenían miedo de quedar encuadrados en una relación laboral típica. Entonces, eso de alguna manera se clarifica y se permite, digamos".

Reforma laboral: qué cambia y qué no cambia

El Gobierno insiste en que la reforma:

- No modifica la indemnización por despido (un mes por año trabajado).

- No elimina convenios colectivos.

- No elimina la representación sindical.

Pero sí:

- Reduce discrecionalidad judicial.

- Permite convenios por empresa con prevalencia sobre acuerdos nacionales.

- Baja cargas para nuevas contrataciones.

- Introduce mayor transparencia en el salario.

Con media sanción del Senado, el proyecto deberá ser tratado en Diputados. El debate gira en torno a si estos cambios impulsarán el empleo formal y la competitividad o si implicarán una flexibilización que afecte derechos laborales.

lr