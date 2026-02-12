El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, analizó para Canal E la media sanción de la reforma laboral, la agenda del agro y el lanzamiento de JONAGRO 2026.

Sobre el proyecto de modernización laboral aprobado en el Senado, Carlos Castagnani sostuvo: “Nosotros como entidad lo vemos positivo porque se pudo dar un debate donde todas las ideas fueron analizadas y creo que es una deuda que teníamos con la sociedad y con el trabajo en sí”. En ese sentido, rechazó que las reformas perjudiquen a los trabajadores: “Creo que hay una mirada errónea cuando se piensa que una ley laboral es para perjudicar al trabajador, es todo lo contrario”.

El fin de la industria del juicio

También apuntó contra la litigiosidad laboral: “Creo que se termina con el juicio, la industria del juicio que tanto daño hacía, no solamente al empleador, sino al mismo empleado”. Y proyectó efectos positivos en el empleo: “Sin duda, y esto lo puedo aseverar porque cuando uno recorre el país y habla con los productores que es nuestro sector, muchísimos establecimientos tendrían la necesidad de incorporar una o dos personas más y no lo hacen por todo esto que impide”.

Tras su visita a una exposición en Puerto Deseado, Castagnani explicó el proyecto de ganadería ovina sustentable impulsado por productores patagónicos. “Realmente una propuesta de una entidad, de nuestra Decran, de la Sociedad Rural de Puerto Deseado han presentado este proyecto muy novedoso a largo alcance”.

Cómo impacta la mayor presencia de guanacos en la producción ovina

Asimismo, describió el impacto del guanaco en la producción: “El stock ovino de la Patagonia que fue esa actividad virtuosa que ayudó a poblar la Patagonia hoy está en el 50%, y se ha perdido porque el guanaco está compitiendo con la comida, con el agua”. Sobre la misma línea, advirtió: “Va a haber una Patagonia llena de guanacos sin productores”.

El proyecto propone una barrera dinámica para equilibrar la convivencia entre fauna y producción: “Esta barrera cumple esa función de nivelar la convivencia entre guanaco y ovino, y también cuidar los pastizales mediante la adquisición del carbono”.

A su vez, destacó el trabajo conjunto público-privado: “Creo que fue un ejemplo de hacer propuestas concretas, y creo que al estar todos los estamentos le da un viso de seriedad”.