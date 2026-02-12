Alerta para el aceite de soja argentino ante el acuerdo comercial entre Estados Unidos e India

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, evaluó en Canal E que el reciente entendimiento comercial entre Estados Unidos e India encendió señales de alerta para la agroindustria argentina.

“El año pasado compró aceite de soja y de girasol por 4.400 millones de dólares, es un volumen, una cifra más que importante”, explicó Javier Preciado Patiño. En ese sentido, subrayó el peso estratégico del mercado indio para Argentina: “Para nosotros representa el 52% de las exportaciones de aceite de girasol y el 58% de las exportaciones de aceite de soja”.

La magnitud del mercado argentino de aceites

India es hoy el principal importador global de aceites vegetales y un socio clave para la cadena aceitera local. “La Argentina es un gran proveedor, o sea para la Argentina, India es un gran cliente”, señaló, al dimensionar la magnitud del vínculo comercial. Según detalló, el país asiático adquiere cerca de 3,6 millones de toneladas de aceites argentinos, muy por encima de otros destinos.

El avance de un acuerdo arancelario bilateral entre Estados Unidos e India genera incertidumbre en el sector. “Un acuerdo arancelario no puede impactar negativamente, poco negativamente o muy negativamente”, advirtió Patiño, al explicar que el efecto dependerá de las condiciones finales.

Estados Unidos busca mejorar su competitividad en el mercado indio

Entre los escenarios posibles mencionó la eventual apertura del mercado indio al aceite estadounidense: “Si la India le pone una cuota a Estados Unidos y dice, bueno, mira, te habilito hasta acá o si te dejo entrar el volumen que quieras”. En ese marco, remarcó que hoy el producto norteamericano no compite en precio: “La realidad es que el aceite estadounidense no es competitivo en la India”.

Sin embargo, un recorte arancelario podría cambiar el equilibrio: “Esta baja de aranceles se pondría a la par, y por qué no hasta por debajo, y eso, digamos, nos tira abajo el precio del aceite de soja”. Argentina, recordó, es “primer exportador mundial de aceite de soja”, por lo que cualquier modificación en precios internacionales impacta directamente en la cadena.

A su vez, describió el estilo de negociación de la administración estadounidense: “No son acuerdos de libre comercio, son acuerdos arancelarios, donde ambas partes se ponen de acuerdo para ceder determinados asuntos”. También remarcó el poder de negociación indio: “La India tiene una capacidad de negociación muchísimo más fuerte, es un mercado hiper atractivo”.