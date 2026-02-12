Federico Glustein: “Por todo el programa que se está realizando, el dólar se va a mantener quieto”

El economista, Federico Glustein, conversó con Canal E y sostuvo que el actual esquema financiero favorece claramente al carry trade, en un contexto de dólar estable, baja liquidez y fuerte absorción monetaria.

Según Federico Glustein, “es sabido que por todo el programa que se está realizando, el dólar se va a mantener quieto, hay una fuerte oferta de divisas”, impulsada por el ingreso de dólares del agro y otros sectores. En ese marco, afirmó que los agentes financieros optan por rendimientos en moneda local: “Los inversores prefieren mantenerse con una tasa mensual efectiva del 2,81% en lugar de ir a instrumentos en dólares”.

El mecanismo del Banco Central para adquirir reservas

Asimismo, señaló que el Gobierno está aprovechando el exceso de oferta de divisas para intervenir en el mercado: “El Gobierno está comprando divisas en el mercado, porque hay un exceso de oferta, emite levemente para poder absorber esos dólares”. Sin embargo, advirtió que la acumulación de reservas es limitada: “Lo está haciendo, pero escasamente”.

Glustein subrayó que el esquema monetario actual genera una fuerte contracción de la liquidez: “Hay una liquidez muy baja, muy escasa, y a los agentes no les conviene salir a derramar pesos en el mercado”. Esto refuerza el atractivo del carry trade en el corto plazo.

No se observa una rentabilidad en dólares por el corto plazo

Sobre la ganancia de algunos inversores en dólares, coincidió en que se trata de un fenómeno poco habitual: “Claramente ni un bono paga 6% en dólares”. No obstante, aclaró que este rendimiento se explica por “muy baja liquidez” y por la posibilidad de arbitrar entre tasas en pesos y la baja del tipo de cambio.

El entrevistado detalló los valores actuales del esquema de bandas: “Hoy tendríamos un techo de 1.583,40 y un piso de 880,56”. A su vez, aclaró que, “el piso claramente es un piso artificial”. Además, observó que el tipo de cambio se mantiene “entre 8 y 10% por debajo del techo con oferta de divisas”, pero anticipó que en algún momento “se va a reactivar la demanda de dólares”.

Aún así, consideró que una eventual corrección no sería traumática: “No va a ser peligroso”. Aunque manifestó que siempre que el Banco Central logre reforzar las reservas.