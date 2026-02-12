La eliminación del peso en el mercado: afirman que el Tesoro lo hizo “para frenar la creciente inflación que venimos acumulando”

El economista, David Duek, en comunicación con Canal E, analizó que la baja del riesgo país y la caída del dólar están generando un nuevo escenario económico en Argentina. También se refirió a las consecuencias de este proceso, el rol del Tesoro, la actividad económica, el mercado financiero y la relación entre el oro y el bitcóin.

David Duek explicó una medida reciente que tuvo fuerte impacto macroeconómico: “Una noticia que salió, digamos, muy reciente es que el Tesoro Nacional decidió retirar el peso del mercado para ayudar a frenar la presión que hay en los precios y la creciente inflación que venimos acumulando”.

El fin de la desaceleración inflacionaria

Asimismo, detalló que esta decisión se dio luego de un cambio en la tendencia inflacionaria. “Una suba inflacionaria en los últimos cinco meses, en relación también a lo que veníamos en un periodo de desinflación constante, hace cinco meses que esto se revirtió”, planteó.

Según Duek, la herramienta utilizada fue una licitación de deuda en pesos: “Lo hizo a través de una licitación de una deuda en pesos, que el Tesoro renovó más del 123% de lo que vencía”.

El accionar del Tesoro

Este proceso tuvo efectos concretos en la economía. “Nada más que soltó pesos nuevos y absorbió 1.7 billones, sino también que reduce la oferta de circulación”, sostuvo. Sin embargo, el impacto no es lineal y, sobre la misma línea, advirtió que esta estrategia genera tensiones: “Haciendo que se retraiga la parte de los precios y creen un poquitito la inflación, pero también que cueste la reactivación de la actividad”.

La discusión se centra entonces en el dilema entre estabilidad macroeconómica y crecimiento. En ese sentido, el entrevistado comentó: “Si uno no tiene la macro ordenada, es decir, que viene con una desinflación que la controla, tiene también las cuentas centrales ordenadas, baja el riesgo país, tampoco hay inversión extranjera, tampoco hay inversión interna”.

Asimismo, subrayó que la historia argentina condiciona las decisiones empresarias. “Por todo lo que pasa en la historia argentina, las empresas deciden no invertir”, expresó.